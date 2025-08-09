“제주지역 렌터카, 예약은 쉬운데 취소는 복잡…개선해야”
입력 2025.08.09 (21:51) 수정 2025.08.09 (21:56)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국소비자원은 최근 제주지역 단기 렌터카 서비스 사업자를 조사한 결과 차량 보유 대수가 많은 상위 14개 업체 가운데 9곳이 예약 절차는 간단하지만, 취소는 복잡한 것으로 나타나 개선이 필요하다고 지적했습니다.
소비자원은 렌터카 사업자에게 전자상거래법에 따라 예약과 취소 절차를 동일한 방법으로 하고, 예약취소 규정도 알기 쉽게 표시하도록 권고했습니다.
소비자원은 렌터카 사업자에게 전자상거래법에 따라 예약과 취소 절차를 동일한 방법으로 하고, 예약취소 규정도 알기 쉽게 표시하도록 권고했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “제주지역 렌터카, 예약은 쉬운데 취소는 복잡…개선해야”
-
- 입력 2025-08-09 21:51:56
- 수정2025-08-09 21:56:58
한국소비자원은 최근 제주지역 단기 렌터카 서비스 사업자를 조사한 결과 차량 보유 대수가 많은 상위 14개 업체 가운데 9곳이 예약 절차는 간단하지만, 취소는 복잡한 것으로 나타나 개선이 필요하다고 지적했습니다.
소비자원은 렌터카 사업자에게 전자상거래법에 따라 예약과 취소 절차를 동일한 방법으로 하고, 예약취소 규정도 알기 쉽게 표시하도록 권고했습니다.
소비자원은 렌터카 사업자에게 전자상거래법에 따라 예약과 취소 절차를 동일한 방법으로 하고, 예약취소 규정도 알기 쉽게 표시하도록 권고했습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
제주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.