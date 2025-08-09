주말 제주 무더위…밤사이 중산간 이상 많은 비

동영상 고정 취소

주말인 오늘(9일) 제주는 산지와 남부중산간을 제외한 전역에 폭염주의보가 내려진 가운데 가끔 비가 내렸습니다.



이번 비는 휴일인 내일 늦은 오후까지 30에서 100㎜, 많은 곳은 120㎜ 이상 내리겠습니다.



특히 호우 예비특보가 내려진 산지와 중산간에 오늘 밤 매우 강하고 많은 비가 예보돼 비 피해 없도록 대비하셔야 합니다.



제주 동부와 남부, 서부 앞바다와 남해서부서쪽먼바다에 풍랑 예비특보가 내려진 가운데 바다의 물결은 최고 3.5미터까지 매우 높게 일겠습니다.



