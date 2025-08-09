주말 제주 무더위…밤사이 중산간 이상 많은 비
입력 2025.08.09 (21:51) 수정 2025.08.09 (21:56)
주말인 오늘(9일) 제주는 산지와 남부중산간을 제외한 전역에 폭염주의보가 내려진 가운데 가끔 비가 내렸습니다.
이번 비는 휴일인 내일 늦은 오후까지 30에서 100㎜, 많은 곳은 120㎜ 이상 내리겠습니다.
특히 호우 예비특보가 내려진 산지와 중산간에 오늘 밤 매우 강하고 많은 비가 예보돼 비 피해 없도록 대비하셔야 합니다.
제주 동부와 남부, 서부 앞바다와 남해서부서쪽먼바다에 풍랑 예비특보가 내려진 가운데 바다의 물결은 최고 3.5미터까지 매우 높게 일겠습니다.
주말인 오늘(9일) 제주는 산지와 남부중산간을 제외한 전역에 폭염주의보가 내려진 가운데 가끔 비가 내렸습니다.
임연희 기자 yhlim@kbs.co.kr임연희 기자의 기사 모음
