어린이 수영복 ‘ph 기준치’ 초과…피부염 유발

동영상 고정 취소

여름 휴가철을 맞아 물놀이 가는 분들 많으실 겁니다.



물놀이용품이나 수영복을 준비하실 텐데요.



해외 직구로 구매하신다면 주의하셔야겠습니다.



서울시가 중국 온라인 플랫폼에서 판매되는 어린이 물놀이용품 등 33개를 조사했습니다.



그런데 이 가운데 42%에 해당하는 14개 제품이 국내 안전 기준에 못 미쳤습니다.



안전 기준 미달인 튜브는 두께가 기준치 이하였습니다.



이런 경우 익사 사고 우려가 생깁니다.



일부 어린이용 수영복은 pH 농도가 9.4로 기준치를 초과했는데요.



가려움증, 피부염 등을 일으킬 수 있습니다.



이 외에도 튜브에 달린 고정장치가 헐거웠는데요.



물속에서 풀리면, 사고 위험 커집니다.



또 물안경에는 장식용 부품이 많이 붙어있었는데, 자칫 삼킴 사고로 이어질 수 있습니다.



서울시는 부적합 판정을 받은 제품에 대해 판매 중단을 요청했습니다.



안전성 검사를 한 관련 제품들은 서울시 홈페이지에서 볼 수 있는데요.



잘 확인해 보셔야겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!