인도네시아 특사단 내일 파견…조정식 의원 단장
입력 2025.08.10 (12:07) 수정 2025.08.10 (12:12)
이재명 대통령이 내일 인도네시아에 조정식 더불어민주당 의원을 단장으로 하는 특사단을 파견하기로 했습니다.
강유정 대통령실 대변인은 오늘 서면 브리핑을 통해 "내일부터 사흘간 인도네시아에 대통령 특사단이 방문할 예정"이라고 밝혔습니다.
특사단은 조 의원을 단장으로, 민주당 서영교, 이재강 의원이 함께합니다.
특사단은 인도네시아 주요 인사를 면담하고 양국의 우호협력 강화에 대한 이 대통령의 친서를 전달할 계획입니다.
