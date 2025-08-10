인도네시아 특사단 내일 파견…조정식 의원 단장

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 내일 인도네시아에 조정식 더불어민주당 의원을 단장으로 하는 특사단을 파견하기로 했습니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘 서면 브리핑을 통해 "내일부터 사흘간 인도네시아에 대통령 특사단이 방문할 예정"이라고 밝혔습니다.



특사단은 조 의원을 단장으로, 민주당 서영교, 이재강 의원이 함께합니다.



특사단은 인도네시아 주요 인사를 면담하고 양국의 우호협력 강화에 대한 이 대통령의 친서를 전달할 계획입니다.



