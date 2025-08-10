5대 은행 가계대출, 1주 만에 약 2조 원 증가
입력 2025.08.10 (12:09) 수정 2025.08.10 (12:11)
이달 들어 주요 시중은행 가계대출이 일주일 만에 2조 원 가까이 늘며 증가 속도가 다시 빨라지고 있습니다.
5대 은행의 지난 7일 기준 가계대출 잔액은 760조 8천 8백억여 원으로, 전주보다 1조 9천 백억여 원 늘었습니다.
종류별로 보면 신용대출이 한 주 사이 1조 7백억 원 가량 늘며 대출 증가를 주도했고, 주택담보대출도 5천 8백억 원 가까이 증가했습니다.
대출 증가의 원인으로는 공모주 등 주식 투자와 6·27 대출 규제 이전에 체결한 대출이 시차를 두고 반영된 점 등이 지목됩니다.
