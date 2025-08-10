뉴스 12

5대 은행 가계대출, 1주 만에 약 2조 원 증가

입력 2025.08.10 (12:09) 수정 2025.08.10 (12:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

인도네시아 특사단 내일 파견…조정식 의원 단장

인도네시아 특사단 내일 파견…조정식 의원 단장
전재수 “연말 해수부 부산 이전 문제 없어”

전재수 “연말 해수부 부산 이전 문제 없어”

다음
이달 들어 주요 시중은행 가계대출이 일주일 만에 2조 원 가까이 늘며 증가 속도가 다시 빨라지고 있습니다.

5대 은행의 지난 7일 기준 가계대출 잔액은 760조 8천 8백억여 원으로, 전주보다 1조 9천 백억여 원 늘었습니다.

종류별로 보면 신용대출이 한 주 사이 1조 7백억 원 가량 늘며 대출 증가를 주도했고, 주택담보대출도 5천 8백억 원 가까이 증가했습니다.

대출 증가의 원인으로는 공모주 등 주식 투자와 6·27 대출 규제 이전에 체결한 대출이 시차를 두고 반영된 점 등이 지목됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 5대 은행 가계대출, 1주 만에 약 2조 원 증가
    • 입력 2025-08-10 12:09:09
    • 수정2025-08-10 12:11:00
    뉴스 12
이달 들어 주요 시중은행 가계대출이 일주일 만에 2조 원 가까이 늘며 증가 속도가 다시 빨라지고 있습니다.

5대 은행의 지난 7일 기준 가계대출 잔액은 760조 8천 8백억여 원으로, 전주보다 1조 9천 백억여 원 늘었습니다.

종류별로 보면 신용대출이 한 주 사이 1조 7백억 원 가량 늘며 대출 증가를 주도했고, 주택담보대출도 5천 8백억 원 가까이 증가했습니다.

대출 증가의 원인으로는 공모주 등 주식 투자와 6·27 대출 규제 이전에 체결한 대출이 시차를 두고 반영된 점 등이 지목됩니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유
호우 특보 해제…남부지방은 <br>저녁까지 비

호우 특보 해제…남부지방은 저녁까지 비
“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”

“미, 관세 협상 과정서 한국 국방비 GDP 3.8% 증액 검토”
“군 병력 6년 만에 11만 명 <br>감소, 사단 17곳 해체”

“군 병력 6년 만에 11만 명 감소, 사단 17곳 해체”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.