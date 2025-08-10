[12시 날씨] 오후까지 남부 곳곳 비…한낮 30도 안팎 더위

동영상 고정 취소

정체 전선이 빠르게 남쪽으로 이동하면서 호우특보는 모두 해제됐습니다.



빗줄기는 많이 약해졌지만 거제와 통영을 비롯한 경남 남해안에 시간당 30mm 안팎의 폭우가 쏟아지고 있습니다.



오후까지 전남 동부 남해안과 경남, 제주에 산발적으로 비가 내리겠습니다.



예상되는 비의 양은 제주에 10~60mm, 부산과 울산, 경남에 5~30, 전남 동부 남해안에 5~20mm 입니다.



중부지방은 비가 그치고 맑은 하늘이 드러났습니다.



현재 서울의 기온 30도 가까이 올랐습니다.



낮 기온은 서울 33도, 대전 32도, 전주 32도, 대구 31도로 어제보다 기온이 높아 덥겠습니다.



바다의 물결은 남해와 제주, 동해 먼바다에서 최고 3.5미터로 높게 일겠습니다.



화요일까지 주로 남부지방에 비가 내리다가 수요일에는 또다시 전국에 비가 오겠습니다.



날씨정보 전해드렸습니다.



기상캐스터 배혜지/그래픽:남현서



