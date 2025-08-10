뉴스 12

전재수 “연말 해수부 부산 이전 문제 없어”

입력 2025.08.10 (12:10) 수정 2025.08.10 (12:12)

전재수 해양수산부 장관이 연말까지 해수부를 부산으로 이전하는 과정이 문제 없이 잘 진행되고 있다고 말했습니다.

전 장관은 오늘 오전 KBS '일요진단 라이브'에 출연해 "새 청사와 직원들의 정주 여건 마련 등을 지금 준비하고 있다"며 "현재 준비 상태로 볼 때 연말까지 이전하는 데 아무런 문제가 없다"고 밝혔습니다.

신속한 해수부 부산 이전이 내년 지방선거용 아니냐는 일각의 의심에 대해선 적극 반박하며 "이는 수도권 일극 체제를 극복하고 새로운 성장 엔진을 장착하는 국가 생존전략"이라고 말했습니다.

