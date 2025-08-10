뉴스 5

특검, 신원식 전 실장 조사…‘계엄 해제’ 관련

입력 2025.08.10 (17:00) 수정 2025.08.10 (17:04)

내란특검팀이 오늘 오후 신원식 전 국가안보실장을 참고인 신분으로 재소환했습니다.

특검팀은 '국회 계엄해제 의결' 방해 의혹과 관련해 지난 7일 신 전 실장을 불러 조사한 바 있으며, 오늘도 관련 내용을 조사한 것으로 전해졌습니다.

신 전 실장은 국회에서 계엄 해제가 의결된 후에도 합참 결심지원실에 있었던 윤석열 전 대통령을 집무실로 데려온 것으로 알려졌습니다.

    입력 2025-08-10 17:00:42
    수정2025-08-10 17:04:41
    뉴스 5
내란특검팀이 오늘 오후 신원식 전 국가안보실장을 참고인 신분으로 재소환했습니다.

특검팀은 '국회 계엄해제 의결' 방해 의혹과 관련해 지난 7일 신 전 실장을 불러 조사한 바 있으며, 오늘도 관련 내용을 조사한 것으로 전해졌습니다.

신 전 실장은 국회에서 계엄 해제가 의결된 후에도 합참 결심지원실에 있었던 윤석열 전 대통령을 집무실로 데려온 것으로 알려졌습니다.
Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

