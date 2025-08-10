특검, 신원식 전 실장 조사…‘계엄 해제’ 관련
입력 2025.08.10 (17:00) 수정 2025.08.10 (17:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
내란특검팀이 오늘 오후 신원식 전 국가안보실장을 참고인 신분으로 재소환했습니다.
특검팀은 '국회 계엄해제 의결' 방해 의혹과 관련해 지난 7일 신 전 실장을 불러 조사한 바 있으며, 오늘도 관련 내용을 조사한 것으로 전해졌습니다.
신 전 실장은 국회에서 계엄 해제가 의결된 후에도 합참 결심지원실에 있었던 윤석열 전 대통령을 집무실로 데려온 것으로 알려졌습니다.
특검팀은 '국회 계엄해제 의결' 방해 의혹과 관련해 지난 7일 신 전 실장을 불러 조사한 바 있으며, 오늘도 관련 내용을 조사한 것으로 전해졌습니다.
신 전 실장은 국회에서 계엄 해제가 의결된 후에도 합참 결심지원실에 있었던 윤석열 전 대통령을 집무실로 데려온 것으로 알려졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 특검, 신원식 전 실장 조사…‘계엄 해제’ 관련
-
- 입력 2025-08-10 17:00:42
- 수정2025-08-10 17:04:41
내란특검팀이 오늘 오후 신원식 전 국가안보실장을 참고인 신분으로 재소환했습니다.
특검팀은 '국회 계엄해제 의결' 방해 의혹과 관련해 지난 7일 신 전 실장을 불러 조사한 바 있으며, 오늘도 관련 내용을 조사한 것으로 전해졌습니다.
신 전 실장은 국회에서 계엄 해제가 의결된 후에도 합참 결심지원실에 있었던 윤석열 전 대통령을 집무실로 데려온 것으로 알려졌습니다.
특검팀은 '국회 계엄해제 의결' 방해 의혹과 관련해 지난 7일 신 전 실장을 불러 조사한 바 있으며, 오늘도 관련 내용을 조사한 것으로 전해졌습니다.
신 전 실장은 국회에서 계엄 해제가 의결된 후에도 합참 결심지원실에 있었던 윤석열 전 대통령을 집무실로 데려온 것으로 알려졌습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.