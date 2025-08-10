윤 ‘내란 재판’ 내일 재개… 김건희 모레 구속심사
입력 2025.08.10 (17:01)
윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판이 내일 서울중앙지법에서 재개됩니다.
윤 전 대통령은 재구속 이후 세 차례 공판 모두 건강상 이유를 들어 불출석한 바 있어 내일도 불출석할 가능성이 큽니다.
서울중앙지법은 윤 전 대통령의 내란 재판이 열리는 내일과 김건희 여사의 구속영장심사가 열리는 모레, 청사 방호를 강화해 일부 출입구를 통제합니다.
윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판이 내일 서울중앙지법에서 재개됩니다.
