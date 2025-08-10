내일 임시 국무회의…조국 사면 여부 결정
입력 2025.08.10 (17:07) 수정 2025.08.10 (17:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이재명 대통령이 내일 오후 임시 국무회의를 개최해 광복절 특별사면 등에 관한 안건을 심의·의결합니다.
당초 모레로 예정됐다 하루 당겨진 것으로, 앞서 법무부 사면심사위원회는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 사면·복권 대상자로 결정해 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.
당초 모레로 예정됐다 하루 당겨진 것으로, 앞서 법무부 사면심사위원회는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 사면·복권 대상자로 결정해 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 내일 임시 국무회의…조국 사면 여부 결정
-
- 입력 2025-08-10 17:07:55
- 수정2025-08-10 17:12:32
이재명 대통령이 내일 오후 임시 국무회의를 개최해 광복절 특별사면 등에 관한 안건을 심의·의결합니다.
당초 모레로 예정됐다 하루 당겨진 것으로, 앞서 법무부 사면심사위원회는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 사면·복권 대상자로 결정해 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.
당초 모레로 예정됐다 하루 당겨진 것으로, 앞서 법무부 사면심사위원회는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 사면·복권 대상자로 결정해 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.