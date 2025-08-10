내일 임시 국무회의…조국 사면 여부 결정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 내일 오후 임시 국무회의를 개최해 광복절 특별사면 등에 관한 안건을 심의·의결합니다.



당초 모레로 예정됐다 하루 당겨진 것으로, 앞서 법무부 사면심사위원회는 지난 7일 조국 전 대표 부부와 최강욱 전 의원, 윤미향 전 의원 등을 사면·복권 대상자로 결정해 명단을 상신한 거로 알려졌습니다.



