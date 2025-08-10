뉴스 5

[5시뉴스 날씨] 내일 남부지방 비, 중부지방 소나기

입력 2025.08.10 (17:08) 수정 2025.08.10 (17:12)

내일 임시 국무회의…조국 사면 여부 결정

내일 임시 국무회의…조국 사면 여부 결정
비구름이 대부분 물러나고 낮 동안 햇살이 강했습니다.

오늘 서울의 낮 기온은 33.2도까지 올라 어제보다 7도나 높았습니다.

지금은 제주도에만 약하게 비가 내리고 있는데요.

내일 오전부터 남부지방은 다시 비구름의 영향을 받겠고, 오후에는 중부 내륙에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

모레, 화요일까지 남해안에는 최대 80mm, 남부 내륙에는 5~60mm 정도의 비가 내리겠습니다.

중부 내륙은 5~40mm의 소나기가 예상됩니다.

내일 아침 기온은 서울과 부산이 24도로 오늘보다 조금 높겠습니다.

낮 기온은 서울 32도, 대전 30도, 광주 28도, 대구는 29도로 남부지방은 비가 내려 30도를 밑돌겠습니다.

바다의 물결은 동해상과 남해 먼바다에서 최고 3m 안팎으로 높게 일겠습니다.

주 중반에는 주로 중부지방에 비가 내리겠습니다.

남부지방은 소나기가 오겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이민영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


최현미
최현미 기상캐스터

KBS / 대표전화 02-781-1000
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

