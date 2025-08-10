뉴스 7

올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고…콘서트 관객 대피

입력 2025.08.10 (19:03) 수정 2025.08.10 (19:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령, 내일 임시 국무회의…조국 사면 결정

이 대통령, 내일 임시 국무회의…조국 사면 결정
대구 아파트 화재로 일가족 3명 숨져

대구 아파트 화재로 일가족 3명 숨져

다음
[앵커]

아이돌 그룹 콘서트가 열릴 예정이던 서울 올림픽공원 체조경기장에 폭발물 신고가 접수돼 관객 등 수천 명이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.

경찰은 1시간 가량 현장을 수색한 끝에 폭발물이 없는 걸 확인하고 현장 통제를 해제했습니다.

배지현 기자가 보도합니다.

[리포트]

1만 6천여 석 규모의 서울 올림픽공원 체조경기장.

바깥에는 출입 통제선이 쳐져있고, 경찰 특공대가 주변을 수색합니다.

오늘 오후 두 시쯤 올림픽공원 운영 주체인 한국체육산업개발에 폭파 협박이 담긴 팩스가 접수됐습니다.

[현장 목격자/음성 변조 : "폭발물 신고가 들어와서 저희가 전원 대피하라 이런 식으로. 나오니까 이제 경찰차랑 소방차들이 많이 와서…"]

팩스에는 '경기장을 오후 4시 43분부터 8시 10분까지 폭파하겠다'는 내용이 담겨 있었습니다.

이곳에선 오후 4시부터 한 아이돌 그룹의 콘서트가 예정돼 있던 상황.

사측은 즉시 경찰에 신고했고, 공연 관계자와 입장을 기다리던 관객 등 2천여 명이 대피했습니다.

경찰에서는 서울경찰청 기동순찰대와 특공대 등 50여 명이, 소방당국은 소방차 열 아홉 대와 인력 70여 명이 출동했습니다.

한 시간 가량 수색한 결과 폭발물은 발견되지 않았고, 경찰은 오후 4시 반쯤 수색을 마쳤습니다.

아이돌 그룹의 공연도 당초 예정 시간보다 2시간 늦게 진행됐고, 관객들은 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다.

[정지민/경북 경주시 : "멀리서 왔는데 취소될까 봐 걱정이 됐는데 들어갈 수 있어서 좋습니다."]

불특정 다수를 대상으로 한 폭파 협박은 5년 이하 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

경찰은 협박 팩스 발신지 등을 추적하고 있습니다.

KBS 뉴스 배지현입니다.

촬영기자:최원석/영상편집:최근혁

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고…콘서트 관객 대피
    • 입력 2025-08-10 19:03:14
    • 수정2025-08-10 19:13:36
    뉴스 7
[앵커]

아이돌 그룹 콘서트가 열릴 예정이던 서울 올림픽공원 체조경기장에 폭발물 신고가 접수돼 관객 등 수천 명이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.

경찰은 1시간 가량 현장을 수색한 끝에 폭발물이 없는 걸 확인하고 현장 통제를 해제했습니다.

배지현 기자가 보도합니다.

[리포트]

1만 6천여 석 규모의 서울 올림픽공원 체조경기장.

바깥에는 출입 통제선이 쳐져있고, 경찰 특공대가 주변을 수색합니다.

오늘 오후 두 시쯤 올림픽공원 운영 주체인 한국체육산업개발에 폭파 협박이 담긴 팩스가 접수됐습니다.

[현장 목격자/음성 변조 : "폭발물 신고가 들어와서 저희가 전원 대피하라 이런 식으로. 나오니까 이제 경찰차랑 소방차들이 많이 와서…"]

팩스에는 '경기장을 오후 4시 43분부터 8시 10분까지 폭파하겠다'는 내용이 담겨 있었습니다.

이곳에선 오후 4시부터 한 아이돌 그룹의 콘서트가 예정돼 있던 상황.

사측은 즉시 경찰에 신고했고, 공연 관계자와 입장을 기다리던 관객 등 2천여 명이 대피했습니다.

경찰에서는 서울경찰청 기동순찰대와 특공대 등 50여 명이, 소방당국은 소방차 열 아홉 대와 인력 70여 명이 출동했습니다.

한 시간 가량 수색한 결과 폭발물은 발견되지 않았고, 경찰은 오후 4시 반쯤 수색을 마쳤습니다.

아이돌 그룹의 공연도 당초 예정 시간보다 2시간 늦게 진행됐고, 관객들은 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다.

[정지민/경북 경주시 : "멀리서 왔는데 취소될까 봐 걱정이 됐는데 들어갈 수 있어서 좋습니다."]

불특정 다수를 대상으로 한 폭파 협박은 5년 이하 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

경찰은 협박 팩스 발신지 등을 추적하고 있습니다.

KBS 뉴스 배지현입니다.

촬영기자:최원석/영상편집:최근혁
배지현
배지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

당정 “대주주 기준 숙고”…국민의힘 첫 당대표 후보<br> TV토론

당정 “대주주 기준 숙고”…국민의힘 첫 당대표 후보 TV토론
이 대통령, 내일 임시 국무회의 개최…조국 사면 여부 결정

이 대통령, 내일 임시 국무회의 개최…조국 사면 여부 결정
올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고…콘서트 관객 대피

올림픽체조경기장 폭발물 설치 신고…콘서트 관객 대피
[단독] ‘김건희는 호랑이’?…<br>판사가 ‘호통’친 이유

[단독] ‘김건희는 호랑이’?…판사가 ‘호통’친 이유
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.