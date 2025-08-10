대구 아파트 화재로 일가족 3명 숨져
입력 2025.08.10 (19:04) 수정 2025.08.10 (19:09)
오늘 새벽 3시 반쯤 대구시 동구 신천동의 한 아파트 11층에서 불이 나, 일가족 3명이 숨졌습니다.
10대 두 명은 불이 난 집 안에서 숨진 채 발견됐고, 40대 어머니는 아파트 화단에서 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.
경찰은 화재 현장에서 여러 곳의 발화 지점이 발견됨에 따라 방화 가능성에 무게를 두고 있습니다.
