5대 은행 가계대출, 1주 만에 약 2조 원 증가

이달 들어 주요 시중은행 가계 대출이 일주일 만에 2조 원 가까이 늘어나는 등 증가 속도가 다시 빨라지고 있습니다.



5대 은행의 지난 7일 기준 가계대출 잔액은 760조 8천 8백억여 원으로, 한 주 사이 1조 9천 백억여 원 늘었습니다.



대출 증가의 원인으로는 공모주 등 주식 투자와 6·27 대출 규제 이전에 체결한 대출이 시차를 두고 반영된 점 등이 지목됩니다.



