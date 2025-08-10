뉴스 7

[7시뉴스 날씨] 내일 오전부터 남부에 비…오후, 중부 소나기

입력 2025.08.10 (19:08) 수정 2025.08.10 (19:12)

최현미 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이민영

  • [7시뉴스 날씨] 내일 오전부터 남부에 비…오후, 중부 소나기
    • 입력 2025-08-10 19:08:37
    • 수정2025-08-10 19:12:48
    뉴스 7
남부지방은 또다시 비 예보가 나와 있습니다.

내일 오전부터 비가 내리겠습니다.

모레, 화요일까지 남해안에는 최대 80mm, 남부 내륙에는 5~60mm의 비가 예상되고요.

오후에 대기가 불안정해져 경기 내륙과 강원, 충청 내륙에 5~40mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

비나 소나기가 내릴 땐 돌풍이 불고 벼락이 치는 곳이 있겠습니다.

내일 아침 기온은 서울 24도, 부산 23도로 오늘보다 조금 높겠습니다.

낮 기온은 서울 31도, 대전 30도, 광주 28도, 대구는 29도로 남부지방은 비가 내려 30도를 밑돌겠습니다.

바다의 물결은 동해상과 남해 먼바다에서 최고 3m 안팎으로 높게 일겠습니다.

남해안과 제주도 해안은 높은 너울을 조심하셔야겠습니다.

주 중반에는 주로 중부지방에 비가 내리겠습니다.

남부지방은 소나기가 오겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이민영
최현미
최현미 기상캐스터

공지·정정

