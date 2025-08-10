스위스 제약업계 “고율 관세 피해 미국에서 100％ 현지 생산”

스위스 양대 제약업체인 로슈와 노바티스가 도널드 트럼프 미국 대통령의 고율 관세를 피하기 위해 미국 판매량의 100％를 현지에서 생산할 계획이라고 일간 노이에취르허차이퉁(NZZ)이 현지 시각 10일 보도했습니다.



로슈는 미국 생산량을 대폭 늘려 현지 수요를 모두 채우고 남는 물량은 다른 나라로 수출하기로 했습니다.



노바티스도 앞으로 주요 제품을 100％ 미국에서 생산하고 스위스 등지에서 미국으로 수출은 ‘0’으로 줄인다는 구상입니다.



두 회사는 이미 미국에 자회사와 생산시설을 두고 있고, 올해 들어 트럼프 대통령의 관세 위협이 본격화하자 로슈가 500억 달러(70조 원), 노바티스는 230억 달러(32조 원)를 미국에 투자하겠다고 약속한 바 있습니다.



스위스 제약업계는 미국의 국가별 상호관세와 의약품 품목관세로 연타를 맞고 있습니다.



미국은 지난 7일부터 스위스산 수입품에 39％의 상호관세를 부과했습니다.



진단도구 등 의료기기는 상호관세 대상이고, 의약품은 일단 상호관세에서 제외돼 있습니다.



하지만 트럼프 대통령은 조만간 의약품에 품목관세를 부과하고 1년 뒤 150％, 이후 250％로 올리겠다고 예고했습니다.



또 미국에서 파는 약값을 ‘다른 선진국이 지불하는 약값 중 최저 가격’으로 낮추라고 글로벌 제약업체들을 압박하고 있습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



