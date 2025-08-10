‘마스가’ 돛 달고 美 방산시장 진출 본격화

동영상 고정 취소

한미 관세 협상에서 결정적인 역할을 한 조선업 협력 프로젝트, '마스가' 사업으로 HD현대중공업의 미국 방산 시장 진출에도 속도가 붙었습니다.



처음으로 미 해군 함정의 유지 보수 사업을 수주한 데 이어, 미국 방산기업과 함정도 공동 개발하기로 했습니다.



한화오션이 6개월에 걸쳐 정비를 마친 4만 톤급 미 해군 군수지원함입니다.



이 조선소는 지난해와 올해 모두 3척의 미 해군 함정 정비 사업을 수주했습니다.



후발 주자인 HD현대중공업도 미 해군 함정의 유지·보수·정비 사업을 처음으로 따냈습니다.



한미 관세 협상 타결에 중요한 역할을 한 조선업 협력 사업, '마스가' 프로젝트 이후 나온 첫 한국 기업 수주입니다.



[장원준/전북대 방위산업융합과정 교수 : "미국을 포함한 세계 함정시장 진출을 위한 새로운 계기를 마련했다고 평가됩니다. 향후 마스가 협력을 기초로 미 함정 MRO(유지·보수·정비) 수주 확대, 한미 공동 MRO 특구 조성, 미 조선사와 협력을 강화하고."]



'마스가' 프로젝트 발표 이후 HD현대중공업은 모기업 격인 HD현대와 함께 미국 시장 진출을 본격화하고 있습니다.



미국 인공지능 방산기업인 안두릴과 함정을 공동 개발하는 등 협력을 확대하기로 한 겁니다.



안두릴이 개발한 유·무인 함정에 HD현대가 함정 자율화 기술을 공급하고 설계와 건조도 맡습니다.



[이민규/HD현대중공업 책임매니저 : "한국과 미국의 대표 조선기업 간 협력을 통해 양국의 조선산업을 발전시키는 것은 물론 양국의 안보 협력 강화에도 큰 보탬이 될 것으로 기대합니다."]



미국 조선업을 다시 위대하게 만든다는 '마스가' 사업으로 미 해군 함정 시장뿐 아니라 상선 시장 진출에도 속도가 붙을 것으로 보입니다.



KBS 뉴스 박중관입니다.



촬영기자:김용삼



