울산 아파트 분양전망지수 두 달째 하락
입력 2025.08.10 (21:24) 수정 2025.08.10 (21:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산의 아파트 분양전망지수가 두 달 연속 하락했습니다.
주택산업연구원 조사 결과 8월 울산의 아파트 분양전망지수는 한 달 전에 비해 13.4p 하락한 73.3으로 지난 3월 이후 5개월 만에 가장 낮았습니다.
주택산업연구원은 수도권의 강력한 대출 규제 여파로 부동산 시장이 경색되면서 비수도권의 주택 시장 심리에도 영향을 미친 것으로 분석했습니다.
주택산업연구원 조사 결과 8월 울산의 아파트 분양전망지수는 한 달 전에 비해 13.4p 하락한 73.3으로 지난 3월 이후 5개월 만에 가장 낮았습니다.
주택산업연구원은 수도권의 강력한 대출 규제 여파로 부동산 시장이 경색되면서 비수도권의 주택 시장 심리에도 영향을 미친 것으로 분석했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산 아파트 분양전망지수 두 달째 하락
-
- 입력 2025-08-10 21:24:05
- 수정2025-08-10 21:29:19
울산의 아파트 분양전망지수가 두 달 연속 하락했습니다.
주택산업연구원 조사 결과 8월 울산의 아파트 분양전망지수는 한 달 전에 비해 13.4p 하락한 73.3으로 지난 3월 이후 5개월 만에 가장 낮았습니다.
주택산업연구원은 수도권의 강력한 대출 규제 여파로 부동산 시장이 경색되면서 비수도권의 주택 시장 심리에도 영향을 미친 것으로 분석했습니다.
주택산업연구원 조사 결과 8월 울산의 아파트 분양전망지수는 한 달 전에 비해 13.4p 하락한 73.3으로 지난 3월 이후 5개월 만에 가장 낮았습니다.
주택산업연구원은 수도권의 강력한 대출 규제 여파로 부동산 시장이 경색되면서 비수도권의 주택 시장 심리에도 영향을 미친 것으로 분석했습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.