울산 아파트 분양전망지수 두 달째 하락

울산의 아파트 분양전망지수가 두 달 연속 하락했습니다.



주택산업연구원 조사 결과 8월 울산의 아파트 분양전망지수는 한 달 전에 비해 13.4p 하락한 73.3으로 지난 3월 이후 5개월 만에 가장 낮았습니다.



주택산업연구원은 수도권의 강력한 대출 규제 여파로 부동산 시장이 경색되면서 비수도권의 주택 시장 심리에도 영향을 미친 것으로 분석했습니다.



