하루 앞당겨 국무회의…조국 부부 등 사면할 듯



이재명 대통령이 오늘 임시 국무회의를 열어 조국 전 대표 부부 등의 사면 여부를 확정합니다. 국민의힘은 최악의 정치 사면이라며, 생중계를 요구하고 있습니다.



주한미군 재배치?…“국방비, GDP의 3.8%로 늘려야”



주한미군사령관이 "숫자보다 능력이 중요하다"며 주한미군 재배치를 시사했습니다. 미국 정부가 관세 협상 때 우리나라 국방비 50% 증액을 요구하려했다는 정황도 보도됐습니다.



윤 ‘내란 재판’ 재개…김건희 내일 구속심사



윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판이 오늘 재개되는 가운데 윤 전 대통령은 또 불출석을 예고했습니다. 김건희 여사의 구속영장 심사는 내일 열립니다.



“젤렌스키 포함 3자 회담 추진”…“유럽 배제 안 돼”



밴스 미국 부통령이 트럼프와 푸틴, 젤렌스키가 함께 하는 3자 휴전 협상을 추진하고 있다고 밝혔습니다. 유럽연합은 유럽을 배제해선 안 된다며 외교장관회의를 긴급 소집했습니다.



