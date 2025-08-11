LAFC 손흥민, 사흘 만에 전격 데뷔!…동점 PK 유도

동영상 고정 취소

[앵커]



LAFC의 손흥민이 입단 사흘 만에 미국 무대 데뷔전을 치렀습니다.



손흥민은 첫 경기부터 동점 페널티킥을 유도하는 등 미국 프로축구의 새로운 스타 탄생을 알렸습니다.



이준희 기자의 보도입니다.



[리포트]



손흥민의 첫 출근길은 마치 NBA의 슈퍼스타를 연상케 했습니다.



버스에서 내리는 순간부터 라커룸에 들어서는 모습까지, 중계 카메라는 오직 손흥민만 따라붙었습니다.



데뷔전을 알리는 특별 유니폼까지 제작되는 등 손흥민의 첫 경기는 하나의 대형 이벤트처럼 준비됐습니다.



그리고 후반 16분 손흥민이 마침내 미국 무대 출격 준비를 마쳤습니다.



입단한 지 불과 사흘 만에 치르는 데뷔전에 관중들도 자리에서 일어나 손흥민에게 힘을 불어넣었습니다.



그리고 투입된 지 15분 만에, 손흥민은 자신을 향한 기대에 백 퍼센트 부응했습니다.



전매특허인 쏜살같은 침투를 선보이며 경기장을 단숨에 들썩이게 했습니다.



상대 수비 두 명이 붙었지만, 손흥민의 압도적인 스피드를 파울로 끊을 수 밖에 없었습니다.



손흥민이 얻어낸 페널티킥을 부앙가가 마무리하며 LAFC는 시카고 원정에서 귀중한 승점 1점을 챙겼습니다.



경기장을 직접 찾은 팬들에게도 고마움을 건넨 손흥민은 잊지 못할 데뷔전을 마무리했습니다.



[손흥민/LAFC : "승점 3점을 얻지 못해서 실망스럽지만, 모두가 정말 열심히 노력했습니다. 데뷔전을 치른 것만으로도 기쁘고 빨리 득점도 하고 싶습니다."]



상쾌한 출발을 알린 손흥민은 오는 17일 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 미국 무대 데뷔골에 도전합니다.



KBS 뉴스 이준희입니다.



