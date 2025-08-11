에콰도르 나이트클럽서 총격…8명 사망·3명 부상

동영상 고정 취소

에콰도르 산타루시아의 한 나이트클럽에서 현지 시각 10일 새벽 총격 사건이 발생해 8명이 숨지고 3명이 다쳤다고 AP통신이 보도했습니다.



사망자 중 7명은 총격 현장에서 숨졌고, 나머지 한 명은 병원으로 옮겨진 뒤 숨을 거뒀다고 현지 경찰이 밝혔습니다.



당국자들은 용의자들이 중무장한 채 오토바이 등을 타고 와 총격을 가했다고 전했고, 범행 동기는 아직 알려지지 않았습니다.



