에콰도르 나이트클럽서 총격…8명 사망·3명 부상
입력 2025.08.11 (07:14) 수정 2025.08.11 (07:19)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
에콰도르 산타루시아의 한 나이트클럽에서 현지 시각 10일 새벽 총격 사건이 발생해 8명이 숨지고 3명이 다쳤다고 AP통신이 보도했습니다.
사망자 중 7명은 총격 현장에서 숨졌고, 나머지 한 명은 병원으로 옮겨진 뒤 숨을 거뒀다고 현지 경찰이 밝혔습니다.
당국자들은 용의자들이 중무장한 채 오토바이 등을 타고 와 총격을 가했다고 전했고, 범행 동기는 아직 알려지지 않았습니다.
사망자 중 7명은 총격 현장에서 숨졌고, 나머지 한 명은 병원으로 옮겨진 뒤 숨을 거뒀다고 현지 경찰이 밝혔습니다.
당국자들은 용의자들이 중무장한 채 오토바이 등을 타고 와 총격을 가했다고 전했고, 범행 동기는 아직 알려지지 않았습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 에콰도르 나이트클럽서 총격…8명 사망·3명 부상
-
- 입력 2025-08-11 07:14:26
- 수정2025-08-11 07:19:43
에콰도르 산타루시아의 한 나이트클럽에서 현지 시각 10일 새벽 총격 사건이 발생해 8명이 숨지고 3명이 다쳤다고 AP통신이 보도했습니다.
사망자 중 7명은 총격 현장에서 숨졌고, 나머지 한 명은 병원으로 옮겨진 뒤 숨을 거뒀다고 현지 경찰이 밝혔습니다.
당국자들은 용의자들이 중무장한 채 오토바이 등을 타고 와 총격을 가했다고 전했고, 범행 동기는 아직 알려지지 않았습니다.
사망자 중 7명은 총격 현장에서 숨졌고, 나머지 한 명은 병원으로 옮겨진 뒤 숨을 거뒀다고 현지 경찰이 밝혔습니다.
당국자들은 용의자들이 중무장한 채 오토바이 등을 타고 와 총격을 가했다고 전했고, 범행 동기는 아직 알려지지 않았습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.