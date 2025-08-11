뉴스광장

1톤 트럭 가로등에 ‘쾅’…아이돌 공연 ‘폭발물 협박’에 수색 작업

입력 2025.08.11 (07:15) 수정 2025.08.11 (07:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

에콰도르 나이트클럽서 총격…8명 사망·3명 부상

에콰도르 나이트클럽서 총격…8명 사망·3명 부상
윤 전 대통령 ‘내란 재판’ 재개…김건희 내일 구속심사

윤 전 대통령 ‘내란 재판’ 재개…김건희 내일 구속심사

다음
[앵커]

오늘 새벽 1톤 트럭이 가로등을 들이받는 사고가 있었습니다.

어제 오후에는 유명 아이돌 공연이 있는 체조경기장에 폭발물 신고가 들어와 경찰이 수색 작업에 나섰습니다.

주말 사이 사건·사고 박찬 기자가 전해드립니다.

[리포트]

도로 한편 가로등이 설치된 화단 위로 트럭 한 대가 올라가 있고, 그 뒤에는 경찰차가 서 있습니다.

["지금 사고 났어, 봐봐."]

오늘 새벽 12시 반쯤 서울 영등포구 여의도 한 대로에서 1톤 트럭이 달리다 넘어졌습니다.

이 사고로 70대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

사고가 난 현장입니다.

트럭이 부딪치면서 가로등이 통째로 넘어져 있습니다.

경찰은 운전자가 음주 상태는 아닌 걸로 파악하고 사고 원인을 조사 중입니다.

만 6천여 석 규모의 서울 올림픽공원 체조경기장.

바깥에는 출입 통제선이 쳐져 있고, 경찰 특공대가 주변을 수색합니다.

어제 오후 두 시쯤 올림픽공원 운영 주체인 한국체육산업개발에 폭파 협박이 담긴 팩스가 접수됐습니다.

이곳에선 오후 4시부터 한 아이돌 그룹의 콘서트가 예정돼 있던 상황.

공연 관계자와 입장을 기다리던 관객 등 2천여 명이 대피했습니다.

경찰이 한 시간가량 수색한 결과 폭발물은 발견되지 않았고, 공연은 2시간 늦게 진행됐습니다.

[정지민/경북 경주시 : "멀리서 왔는데 취소될까 봐 걱정이 됐는데 들어갈 수 있어서 좋습니다."]

경찰은 협박 팩스 발신지 등을 추적하고 있습니다.

어제 오후 4시쯤 전남 고흥군 한 양식장에서 작업 중이던 외국인 근로자 2명이 감전을 당해 한 명이 숨지고 한 명은 중탭니다.

KBS 뉴스 박찬입니다.

촬영기자:최원석 박준영/영상편집:서정혁/영상제공:시청자 선결

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 1톤 트럭 가로등에 ‘쾅’…아이돌 공연 ‘폭발물 협박’에 수색 작업
    • 입력 2025-08-11 07:15:39
    • 수정2025-08-11 07:20:30
    뉴스광장
[앵커]

오늘 새벽 1톤 트럭이 가로등을 들이받는 사고가 있었습니다.

어제 오후에는 유명 아이돌 공연이 있는 체조경기장에 폭발물 신고가 들어와 경찰이 수색 작업에 나섰습니다.

주말 사이 사건·사고 박찬 기자가 전해드립니다.

[리포트]

도로 한편 가로등이 설치된 화단 위로 트럭 한 대가 올라가 있고, 그 뒤에는 경찰차가 서 있습니다.

["지금 사고 났어, 봐봐."]

오늘 새벽 12시 반쯤 서울 영등포구 여의도 한 대로에서 1톤 트럭이 달리다 넘어졌습니다.

이 사고로 70대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

사고가 난 현장입니다.

트럭이 부딪치면서 가로등이 통째로 넘어져 있습니다.

경찰은 운전자가 음주 상태는 아닌 걸로 파악하고 사고 원인을 조사 중입니다.

만 6천여 석 규모의 서울 올림픽공원 체조경기장.

바깥에는 출입 통제선이 쳐져 있고, 경찰 특공대가 주변을 수색합니다.

어제 오후 두 시쯤 올림픽공원 운영 주체인 한국체육산업개발에 폭파 협박이 담긴 팩스가 접수됐습니다.

이곳에선 오후 4시부터 한 아이돌 그룹의 콘서트가 예정돼 있던 상황.

공연 관계자와 입장을 기다리던 관객 등 2천여 명이 대피했습니다.

경찰이 한 시간가량 수색한 결과 폭발물은 발견되지 않았고, 공연은 2시간 늦게 진행됐습니다.

[정지민/경북 경주시 : "멀리서 왔는데 취소될까 봐 걱정이 됐는데 들어갈 수 있어서 좋습니다."]

경찰은 협박 팩스 발신지 등을 추적하고 있습니다.

어제 오후 4시쯤 전남 고흥군 한 양식장에서 작업 중이던 외국인 근로자 2명이 감전을 당해 한 명이 숨지고 한 명은 중탭니다.

KBS 뉴스 박찬입니다.

촬영기자:최원석 박준영/영상편집:서정혁/영상제공:시청자 선결
박찬
박찬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”

주한미군사령관 “숫자보다 능력 중요…전작권 전환 지름길 안돼”
EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.