[전북의 창] ‘장수 방화동 휴가촌’ 정부 지원 사업 선정

동영상 고정 취소

[앵커]



장수 방화동 가족 휴가촌이 정부 지원 사업에 선정돼 새로 단장합니다.



남원시가 실습 농장 한 달 살기 체험자를 모집합니다.



전북 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



[리포트]



장수 방화동 가족 휴가촌이 국토교통부가 주관하는 지역 수요 맞춤 지원 사업에 선정됐습니다.



방화동 휴가촌은 3년 동안 35억 원을 들여 숙박 시설과 목재 문화 체험장을 보수하고, 놀이터 등을 새로 만듭니다.



올해 하반기 타당성 조사 용역을 시작하면 내년 설계와 계획 수립을 거쳐, 오는 2027년쯤 단장이 끝날 전망입니다.



[최훈식/장수군수 : "장수 방화동 가족 휴가촌이 군민들과 관광객이 함께 누릴 수 있는 체류형 관광 명소로 거듭날 것으로 크게 기대가 됩니다."]



남원시가 주생면 가족 실습 농장에서 한 달 살기를 체험할 입주자를 모집합니다.



모집 절차를 거쳐 입주자로 선정되면 세탁기와 냉장고 같은 세간이 있는 22제곱미터 규모의 거주 시설과 텃밭, 창고 등을 제공받습니다.



[이정원/남원시농업기술센터 새삶터정책팀장 : "예비 귀농·귀촌인들이 정착 초기에 어려움을 겪지 않도록 영농 교육과 다양한 지원 정책을 펼쳐나가도록 하겠습니다."]



순창군이 수확철을 맞아 농작물 피해를 막기 위해 오는 11월까지 넉 달 동안 유해 야생 동물 방지단을 운영합니다.



방지단은 모범 수렵인 32명으로 구성돼 순창군 일대를 돌며 농작물에 피해를 주는 멧돼지와 고라니 등을 포획할 계획입니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



영상편집:공재성



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!