[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색

[앵커]



김건희 특검팀이 김 여사의 순방 목걸이와 관련해 서희건설을 전격 압수수색하고 있습니다.



6000만 원대 이 목걸이를, 서희건설 측에서 준 게 아닌지 의심하고 있습니다.



이형관 기자의 단독 보도입니다.



[리포트]



김건희 특검팀이 오늘 오전 7시쯤부터 서울 서초동 서희건설 등에 대해 압수수색에 착수했습니다.



김 여사가 '2022년 나토 순방' 당시 착용해 재산 신고 누락 등 의혹이 불거진 6000만 원대 목걸이와 같은 모델을, 서희건설 측 인물이 구매한 이력을 확인했기 때문입니다.



구매 시기는 2022년쯤 대선 직후입니다.



특검팀은 서희건설 측이 목걸이를 김 여사에게 건넨 게 아닌지 의심하고, 압수수색 영장에 '뇌물 공여' 혐의를 적시한 것으로 알려졌습니다.



서희건설 이봉관 회장 사위인 박성근 전 검사가 한덕수 당시 국무총리 비서실장에 임명된 것이 '대가'가 아니었는지도 확인 중입니다.



문제가 된 이 목걸이는 지난달 김 여사 인척 주거지에서 발견 됐는데, 모조품으로 드러나 특검팀은 '진품 바꿔치기'를 의심해왔습니다.



이에 김 여사는 특검 소환 조사에서 "모친에게 주려고 홍콩에서 산 모조품"이라고 주장한 바 있습니다.



특검팀은 앞서 해당 목걸이에 대한 혐의를 제외하고, 자본시장법과 정치자금법 위반 등 혐의로 김 여사에 대해 구속영장을 청구했습니다.



구속영장 심사는 내일 오전 10시 10분 서울중앙지법에서 열릴 예정입니다.



오늘 오전엔 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판이 다시 시작됩니다.



다만, 윤 전 대통령 측은 건강상 이유로 나갈 수 없다고 예고해, 4번 연속 불출석할 전망입니다.



KBS 뉴스 이형관입니다.



촬영기자:안민식/영상편집:양다운



