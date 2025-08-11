민주, 구치소 방문…‘윤 체포 거부’ CCTV 확인 방침

동영상 고정 취소

더불어민주당이 오늘 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 거부 장면이 담긴 CCTV를 열람할 방침입니다.



민주당 '3대 특검 종합 대응 특별위원회'는 오늘 오전 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령 체포영장 집행 당시의 CCTV와 바디캠 영상 기록을 확인하겠다고 밝혔습니다.



서울구치소는 CCTV 열람을 허가할지를 논의 중인 거로 알려졌습니다.



윤 전 대통령은 지난 1일과 7일 김건희 특검팀의 체포영장 집행 당시 완강히 저항해 영장 집행이 중단됐습니다.



