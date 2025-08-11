[단독] ‘차명거래’ 국회 이춘석 의원실 영장 집행

동영상 고정 취소

조금 전 들어온 소식입니다.



민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사 중인 경찰이 국회 압수수색 영장 집행에 나선 것으로, KBS 조사 결과 확인됐습니다.



이 의원 주식 차명거래 의혹 사건을 맡은 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸리고 본격 수사에 착수한 바 있습니다.



이 의원은 지난 4일 본회의장에서 보좌진 이름으로 된 주식 거래창에서 주문을 넣는 모습이 포착돼, 차명거래 의혹이 불거졌습니다.



