[단독] ‘차명거래’ 국회 이춘석 의원실 영장 집행
입력 2025.08.11 (10:13) 수정 2025.08.11 (10:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
조금 전 들어온 소식입니다.
민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사 중인 경찰이 국회 압수수색 영장 집행에 나선 것으로, KBS 조사 결과 확인됐습니다.
이 의원 주식 차명거래 의혹 사건을 맡은 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸리고 본격 수사에 착수한 바 있습니다.
이 의원은 지난 4일 본회의장에서 보좌진 이름으로 된 주식 거래창에서 주문을 넣는 모습이 포착돼, 차명거래 의혹이 불거졌습니다.
민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사 중인 경찰이 국회 압수수색 영장 집행에 나선 것으로, KBS 조사 결과 확인됐습니다.
이 의원 주식 차명거래 의혹 사건을 맡은 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸리고 본격 수사에 착수한 바 있습니다.
이 의원은 지난 4일 본회의장에서 보좌진 이름으로 된 주식 거래창에서 주문을 넣는 모습이 포착돼, 차명거래 의혹이 불거졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [단독] ‘차명거래’ 국회 이춘석 의원실 영장 집행
-
- 입력 2025-08-11 10:13:37
- 수정2025-08-11 10:20:04
조금 전 들어온 소식입니다.
민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사 중인 경찰이 국회 압수수색 영장 집행에 나선 것으로, KBS 조사 결과 확인됐습니다.
이 의원 주식 차명거래 의혹 사건을 맡은 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸리고 본격 수사에 착수한 바 있습니다.
이 의원은 지난 4일 본회의장에서 보좌진 이름으로 된 주식 거래창에서 주문을 넣는 모습이 포착돼, 차명거래 의혹이 불거졌습니다.
민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사 중인 경찰이 국회 압수수색 영장 집행에 나선 것으로, KBS 조사 결과 확인됐습니다.
이 의원 주식 차명거래 의혹 사건을 맡은 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸리고 본격 수사에 착수한 바 있습니다.
이 의원은 지난 4일 본회의장에서 보좌진 이름으로 된 주식 거래창에서 주문을 넣는 모습이 포착돼, 차명거래 의혹이 불거졌습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.