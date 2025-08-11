로봇진흥원, 해외 박람회 참여기업 모집
입력 2025.08.11 (10:35) 수정 2025.08.11 (15:21)
한국로봇산업진흥원이 해외 박람회 참여 기업과 수행 기관을 이달 25일까지 모집합니다.
대상 박람회는 오는 10월 열리는 아랍에미리트 두바이 정보통신 박람회와 11월 열리는 베트남 기계산업 박람회입니다.
진흥원은 두 전시회에 한국로봇관을 설치해 우수 로봇제품을 전시하고 해외 구매자 초청 수출 상담회도 마련할 계획입니다.
