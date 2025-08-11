사회 ‘3대 특검’ 수사

김건희 특검 “구속 의견서 848쪽 제출…구금 장소 남부구치소로 변경”

입력 2025.08.11 (11:35) 수정 2025.08.11 (11:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 여사에 대한 구속영장 심사가 내일(12일) 열리는 가운데, 민중기 특별검사팀이 840여 쪽의 구속 의견서를 제출하는 등 준비에 만전을 기하고 있습니다.

김건희 특검팀은 오늘(11일) 언론 공지를 통해 “지난 목요일 572쪽 분량의 구속 의견서를 법원에 제출했고, 오늘 오전 276쪽 분량의 의견서를 추가로 제출했다”고 밝혔습니다.

특검팀이 제출한 구속 의견서는 모두 848쪽으로, 구속영장 청구서 분량의 40배에 달합니다.

특검팀은 “내일 구속 전 피의자 심문에 한문혁 부장검사 등 8명이 참석 예정”이라며 “특검보는 참석하지 않는다”고 설명했습니다.

이어 “서울구치소 측 요청으로 (김 여사를) 구금 및 유치할 장소를 서울구치소에서 서울남부구치소로 변경하는 내용의 변경신청서도 법원에 제출했다”고 덧붙였습니다.

앞서 특검팀은 지난 7일, 김 여사에 대해 자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

특검팀은 김 여사가 혐의를 대부분 부인하는 데다, 측근들과 진술 맞추기를 할 수 있다고 의심하며 증거 인멸 가능성이 크다고 보고 있습니다.

김 여사의 구속영장 심사는 내일 오전 10시 10분 서울중앙지법에서 진행됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 특검 “구속 의견서 848쪽 제출…구금 장소 남부구치소로 변경”
    • 입력 2025-08-11 11:35:48
    • 수정2025-08-11 11:36:41
    사회
김건희 여사에 대한 구속영장 심사가 내일(12일) 열리는 가운데, 민중기 특별검사팀이 840여 쪽의 구속 의견서를 제출하는 등 준비에 만전을 기하고 있습니다.

김건희 특검팀은 오늘(11일) 언론 공지를 통해 “지난 목요일 572쪽 분량의 구속 의견서를 법원에 제출했고, 오늘 오전 276쪽 분량의 의견서를 추가로 제출했다”고 밝혔습니다.

특검팀이 제출한 구속 의견서는 모두 848쪽으로, 구속영장 청구서 분량의 40배에 달합니다.

특검팀은 “내일 구속 전 피의자 심문에 한문혁 부장검사 등 8명이 참석 예정”이라며 “특검보는 참석하지 않는다”고 설명했습니다.

이어 “서울구치소 측 요청으로 (김 여사를) 구금 및 유치할 장소를 서울구치소에서 서울남부구치소로 변경하는 내용의 변경신청서도 법원에 제출했다”고 덧붙였습니다.

앞서 특검팀은 지난 7일, 김 여사에 대해 자본시장법 위반과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 혐의로 구속영장을 청구했습니다.

특검팀은 김 여사가 혐의를 대부분 부인하는 데다, 측근들과 진술 맞추기를 할 수 있다고 의심하며 증거 인멸 가능성이 크다고 보고 있습니다.

김 여사의 구속영장 심사는 내일 오전 10시 10분 서울중앙지법에서 진행됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
정해주
정해주 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
세번째 특검 출석 임성근 “부인-김건희 측 연락?” 묻자 [지금뉴스]

세번째 특검 출석 임성근 “부인-김건희 측 연락?” 묻자 [지금뉴스]
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
해병특검, 이재유 전 법무부 본부장 조사…국방부 검찰단장 소환 예정

해병특검, 이재유 전 법무부 본부장 조사…국방부 검찰단장 소환 예정
내란특검, ‘체포 방해’ 박종준 전 경호처장 재소환

내란특검, ‘체포 방해’ 박종준 전 경호처장 재소환

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…<br>尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
북 한미훈련 반발…“한계선 <br>넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.