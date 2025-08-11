사회 ‘3대 특검’ 수사

해병특검, 이재유 전 법무부 본부장 조사…국방부 검찰단장 소환 예정

입력 2025.08.11 (11:36) 수정 2025.08.11 (11:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이종섭 전 국방부 장관의 호주대사 임명과 관련한 범인도피 의혹을 수사하고 있는 이명현 순직해병 특별검사(특검)팀이 이재유 전 법무부 출입국·외국인정책본부장을 불러 조사하고 있습니다.

정민영 순직해병 특검보는 오늘(11일) 정례브리핑에서 "오늘 아침부터 이종섭 전 장관의 호주대사 임명과 관련해 이재유 전 법무부 본부장과 조구래 전 외교부 기조실장을 조사하고 있다"고 밝혔습니다.

이 전 본부장은 지난해 3월 이종섭 전 장관의 출국금지가 해제될 당시 출국금지심의위원회의 위원장이었습니다.

이 전 본부장은 직권남용 권리행사방해 등 혐의를 받는 피의자 신분으로, 특검팀은 이 전 본부장을 상대로 출국금지 해제를 심의·의결했을 당시 의사결정 경위 등을 조사할 예정입니다.

해병 특검팀은 또 조구래 전 외교부 기획조정실장도 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다고 설명했습니다.

앞서 특검팀은 지난주 이종섭 전 장관의 호주대사 임명과 범인도피 의혹과 관련해 법무부와 외교부 청사, 대통령기록관 등을 압수수색하고, 당시 의사결정과 관련한 공문과 이메일 등을 확보했습니다.

해병 특검팀은 순직해병 사건 수사 외압 의혹과 관련해선 내일(12일) 임종득 전 국가안보실 2차장을 피의자 신분으로 불러 조사할 예정입니다.

특검팀은 당시 임 전 차장이 국방 관련 사안을 관장하는 국가안보실 2차장으로서, 채 상병 순직 사건 당시 국방부와 해병대, 대통령실 관계자와 어떤 연락을 주고받았는지 등을 집중적으로 조사할 계획이라고 설명했습니다.

이어 채 상병 순직 사건 기록을 회수하고 방출하고 당시 수사단장이던 박정훈 대령을 집단 항명 수괴죄로 수사한 국방부 검찰단 관계자들에 대한 조사도 예고했습니다.

이와 관련해 김동혁 국방부 검찰단장과 염보현 군 검사를 오는 13일 오전과 오후 각각 피의자 신분으로 조사하겠다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 해병특검, 이재유 전 법무부 본부장 조사…국방부 검찰단장 소환 예정
    • 입력 2025-08-11 11:36:36
    • 수정2025-08-11 11:46:15
    사회
이종섭 전 국방부 장관의 호주대사 임명과 관련한 범인도피 의혹을 수사하고 있는 이명현 순직해병 특별검사(특검)팀이 이재유 전 법무부 출입국·외국인정책본부장을 불러 조사하고 있습니다.

정민영 순직해병 특검보는 오늘(11일) 정례브리핑에서 "오늘 아침부터 이종섭 전 장관의 호주대사 임명과 관련해 이재유 전 법무부 본부장과 조구래 전 외교부 기조실장을 조사하고 있다"고 밝혔습니다.

이 전 본부장은 지난해 3월 이종섭 전 장관의 출국금지가 해제될 당시 출국금지심의위원회의 위원장이었습니다.

이 전 본부장은 직권남용 권리행사방해 등 혐의를 받는 피의자 신분으로, 특검팀은 이 전 본부장을 상대로 출국금지 해제를 심의·의결했을 당시 의사결정 경위 등을 조사할 예정입니다.

해병 특검팀은 또 조구래 전 외교부 기획조정실장도 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다고 설명했습니다.

앞서 특검팀은 지난주 이종섭 전 장관의 호주대사 임명과 범인도피 의혹과 관련해 법무부와 외교부 청사, 대통령기록관 등을 압수수색하고, 당시 의사결정과 관련한 공문과 이메일 등을 확보했습니다.

해병 특검팀은 순직해병 사건 수사 외압 의혹과 관련해선 내일(12일) 임종득 전 국가안보실 2차장을 피의자 신분으로 불러 조사할 예정입니다.

특검팀은 당시 임 전 차장이 국방 관련 사안을 관장하는 국가안보실 2차장으로서, 채 상병 순직 사건 당시 국방부와 해병대, 대통령실 관계자와 어떤 연락을 주고받았는지 등을 집중적으로 조사할 계획이라고 설명했습니다.

이어 채 상병 순직 사건 기록을 회수하고 방출하고 당시 수사단장이던 박정훈 대령을 집단 항명 수괴죄로 수사한 국방부 검찰단 관계자들에 대한 조사도 예고했습니다.

이와 관련해 김동혁 국방부 검찰단장과 염보현 군 검사를 오는 13일 오전과 오후 각각 피의자 신분으로 조사하겠다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
세번째 특검 출석 임성근 “부인-김건희 측 연락?” 묻자 [지금뉴스]

세번째 특검 출석 임성근 “부인-김건희 측 연락?” 묻자 [지금뉴스]
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
김건희 특검 “구속 의견서 848쪽 제출…구금 장소 남부구치소로 변경”

김건희 특검 “구속 의견서 848쪽 제출…구금 장소 남부구치소로 변경”
내란특검, ‘체포 방해’ 박종준 전 경호처장 재소환

내란특검, ‘체포 방해’ 박종준 전 경호처장 재소환

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…<br>尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
북 한미훈련 반발…“한계선 <br>넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.