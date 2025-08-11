뉴스 12

네타냐후 “가자 점령 최대한 빠르게”…곳곳 반정부 시위, 국제 압박도

입력 2025.08.11 (12:18) 수정 2025.08.11 (12:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?

EU 긴급 회의 소집 “우리도 포함돼야”…알래스카에 젤렌스키도 초청?
[기후는 말한다] ‘다회용 컵 보증금제’ 회수율 97%…충남도, 사업 확대

[기후는 말한다] ‘다회용 컵 보증금제’ 회수율 97%…충남도, 사업 확대

다음
[앵커]

가자지구 점령을 공식적으로 밝혀 국제사회의 바난을 받고 있는 네타냐후 이스라엘 총리가 가자 점령이 전쟁을 끝낼 해법이라고 반박했습니다.

이스라엘에선 가자 점령을 반대하는 반정부 시위가 곳곳에서 벌어졌습니다.

두바이 김개형 특파원입니다.

[리포트]

네타냐후 이스라엘 총리가 가자시티 점령 계획은 전쟁을 연장하는 것이 아니라 종식하기 위한 것이라고 주장했습니다.

이번 군사작전은 하마스가 휴전 협상에서 타협을 거부한 데 따른 결과라며 최대한 빠르게 가자지구를 점령할 것이라고 했습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "두 개의 주요 거점이 남아 있습니다. 바로 가자시티와 알 마와시에 있는 중앙 난민캠프입니다."]

그러면서 가자지구 인도주의적 위기의 책임이 하마스에 있다고도 주장했습니다.

"하마스가 구호품을 빼앗고 주민에게 나눠주지 않아 아사 위기가 발생했다"며 구호품 배포를 위해 안전한 통로를 지정하겠다고 덧붙였습니다.

그러나 이스라엘에선 가자 점령에 대한 반대 시위가 곳곳에서 일어났습니다.

하마스에 억류된 인질의 가족들은 가자시티 점령이 생존 인질들에게 재앙이라며 이스라엘 노동 총연맹에 전국적인 파업을 촉구했습니다.

[리샤이 미란/인질 옴리 미란의 부인 : "군인들과 인질들을 구하기 위해 우리 함께 하루 동안 경제를 멈춥시다. 우리와 함께 해주십시오."]

국제사회의 압박도 커지고 있습니다.

독일은 이스라엘에 대한 무기 수출을 제한하기로 했고, 유럽 주요국과 아랍 국가들, 호주 뉴질랜드도 인도주의 위기에 대한 우려를 표명하며, 외교적 해법을 촉구했습니다.

유엔 안전보장이사회도 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 계획에 대해 논의했습니다.

두바이에서 KBS 뉴스 김개형입니다.

영상편집:김은주/자료조사:김나영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 네타냐후 “가자 점령 최대한 빠르게”…곳곳 반정부 시위, 국제 압박도
    • 입력 2025-08-11 12:18:47
    • 수정2025-08-11 12:25:31
    뉴스 12
[앵커]

가자지구 점령을 공식적으로 밝혀 국제사회의 바난을 받고 있는 네타냐후 이스라엘 총리가 가자 점령이 전쟁을 끝낼 해법이라고 반박했습니다.

이스라엘에선 가자 점령을 반대하는 반정부 시위가 곳곳에서 벌어졌습니다.

두바이 김개형 특파원입니다.

[리포트]

네타냐후 이스라엘 총리가 가자시티 점령 계획은 전쟁을 연장하는 것이 아니라 종식하기 위한 것이라고 주장했습니다.

이번 군사작전은 하마스가 휴전 협상에서 타협을 거부한 데 따른 결과라며 최대한 빠르게 가자지구를 점령할 것이라고 했습니다.

[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "두 개의 주요 거점이 남아 있습니다. 바로 가자시티와 알 마와시에 있는 중앙 난민캠프입니다."]

그러면서 가자지구 인도주의적 위기의 책임이 하마스에 있다고도 주장했습니다.

"하마스가 구호품을 빼앗고 주민에게 나눠주지 않아 아사 위기가 발생했다"며 구호품 배포를 위해 안전한 통로를 지정하겠다고 덧붙였습니다.

그러나 이스라엘에선 가자 점령에 대한 반대 시위가 곳곳에서 일어났습니다.

하마스에 억류된 인질의 가족들은 가자시티 점령이 생존 인질들에게 재앙이라며 이스라엘 노동 총연맹에 전국적인 파업을 촉구했습니다.

[리샤이 미란/인질 옴리 미란의 부인 : "군인들과 인질들을 구하기 위해 우리 함께 하루 동안 경제를 멈춥시다. 우리와 함께 해주십시오."]

국제사회의 압박도 커지고 있습니다.

독일은 이스라엘에 대한 무기 수출을 제한하기로 했고, 유럽 주요국과 아랍 국가들, 호주 뉴질랜드도 인도주의 위기에 대한 우려를 표명하며, 외교적 해법을 촉구했습니다.

유엔 안전보장이사회도 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 계획에 대해 논의했습니다.

두바이에서 KBS 뉴스 김개형입니다.

영상편집:김은주/자료조사:김나영
김개형
김개형 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…<br>尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
한-베트남 공동성명…<br>“교역 1,500억 달러 달성”

한-베트남 공동성명…“교역 1,500억 달러 달성”
북 한미훈련 반발…“한계선 <br>넘는 도발에 주권적 권리행사”

북 한미훈련 반발…“한계선 넘는 도발에 주권적 권리행사”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.