[기후는 말한다] ‘다회용 컵 보증금제’ 회수율 97%…충남도, 사업 확대
입력 2025.08.11 (12:20) 수정 2025.08.11 (12:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.
충청남도가 일회용품 감축과 탄소중립 실현을 위해 다회용컵 보증금 제도를 확대하기로 했습니다.
이 제도는 이용자가 사용한 컵을 반납하면 보증금을 돌려주는 방식으로, 공공기관에 도입해 본 결과 컵 회수율이 97%까지 올랐습니다.
충남도는 공주대·순천향대 등 7개 대학과도 다회용컵 사용 협약을 체결하고 내년부터는 15개 시,군으로 확대 시행할 방침입니다.
충청남도가 일회용품 감축과 탄소중립 실현을 위해 다회용컵 보증금 제도를 확대하기로 했습니다.
이 제도는 이용자가 사용한 컵을 반납하면 보증금을 돌려주는 방식으로, 공공기관에 도입해 본 결과 컵 회수율이 97%까지 올랐습니다.
충남도는 공주대·순천향대 등 7개 대학과도 다회용컵 사용 협약을 체결하고 내년부터는 15개 시,군으로 확대 시행할 방침입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [기후는 말한다] ‘다회용 컵 보증금제’ 회수율 97%…충남도, 사업 확대
-
- 입력 2025-08-11 12:20:01
- 수정2025-08-11 12:25:57
기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.
충청남도가 일회용품 감축과 탄소중립 실현을 위해 다회용컵 보증금 제도를 확대하기로 했습니다.
이 제도는 이용자가 사용한 컵을 반납하면 보증금을 돌려주는 방식으로, 공공기관에 도입해 본 결과 컵 회수율이 97%까지 올랐습니다.
충남도는 공주대·순천향대 등 7개 대학과도 다회용컵 사용 협약을 체결하고 내년부터는 15개 시,군으로 확대 시행할 방침입니다.
충청남도가 일회용품 감축과 탄소중립 실현을 위해 다회용컵 보증금 제도를 확대하기로 했습니다.
이 제도는 이용자가 사용한 컵을 반납하면 보증금을 돌려주는 방식으로, 공공기관에 도입해 본 결과 컵 회수율이 97%까지 올랐습니다.
충남도는 공주대·순천향대 등 7개 대학과도 다회용컵 사용 협약을 체결하고 내년부터는 15개 시,군으로 확대 시행할 방침입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.