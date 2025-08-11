[오후날씨 꿀팁] 이번 주 비 잦아…남부·제주 비

동영상 고정 취소

오늘 전국이 흐린 가운데 남부지방에는 비가 내리겠습니다.



호우주의보가 내려진 제주도는 먹구름이 잔뜩 끼어있고 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있습니다.



제주도에 호우주의보가 내려진 가운데 충남과 전남, 제주도를 중심으로 비가 내리고 있습니다.



오후에는 그 밖의 남부지방으로 비가 확대되겠습니다.



남해안과 제주도에는 오늘 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



예상되는 비의 양은 남해안에 100mm 이상, 경남과 제주에 20~80mm, 그 밖의 남부지방에 5~60mm 정도입니다.



오후에 경기 내륙과 강원 내륙에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



당분간 정체전선이 오르내리며 비가 자주 내리겠습니다.



오늘과 내일은 남부지방에 비가 내리겠고 수요일과 목요일에는 정체전선이 북상하면서 중부지방에도 비가 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:김유진



