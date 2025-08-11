뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 이번 주 비 잦아…남부·제주 비

입력 2025.08.11 (12:23) 수정 2025.08.11 (12:30)

오늘 전국이 흐린 가운데 남부지방에는 비가 내리겠습니다.

호우주의보가 내려진 제주도는 먹구름이 잔뜩 끼어있고 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있습니다.

제주도에 호우주의보가 내려진 가운데 충남과 전남, 제주도를 중심으로 비가 내리고 있습니다.

오후에는 그 밖의 남부지방으로 비가 확대되겠습니다.

남해안과 제주도에는 오늘 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

예상되는 비의 양은 남해안에 100mm 이상, 경남과 제주에 20~80mm, 그 밖의 남부지방에 5~60mm 정도입니다.

오후에 경기 내륙과 강원 내륙에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

당분간 정체전선이 오르내리며 비가 자주 내리겠습니다.

오늘과 내일은 남부지방에 비가 내리겠고 수요일과 목요일에는 정체전선이 북상하면서 중부지방에도 비가 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진

  [오후날씨 꿀팁] 이번 주 비 잦아…남부·제주 비
    • 입력 2025-08-11 12:23:21
    • 수정2025-08-11 12:30:22
    뉴스 12
