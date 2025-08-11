[오후날씨 꿀팁] 이번 주 비 잦아…남부·제주 비
입력 2025.08.11 (12:23) 수정 2025.08.11 (12:30)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 전국이 흐린 가운데 남부지방에는 비가 내리겠습니다.
호우주의보가 내려진 제주도는 먹구름이 잔뜩 끼어있고 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있습니다.
제주도에 호우주의보가 내려진 가운데 충남과 전남, 제주도를 중심으로 비가 내리고 있습니다.
오후에는 그 밖의 남부지방으로 비가 확대되겠습니다.
남해안과 제주도에는 오늘 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
예상되는 비의 양은 남해안에 100mm 이상, 경남과 제주에 20~80mm, 그 밖의 남부지방에 5~60mm 정도입니다.
오후에 경기 내륙과 강원 내륙에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.
당분간 정체전선이 오르내리며 비가 자주 내리겠습니다.
오늘과 내일은 남부지방에 비가 내리겠고 수요일과 목요일에는 정체전선이 북상하면서 중부지방에도 비가 내리겠습니다.
지금까지 날씨 전해드렸습니다.
박소연 기상캐스터/그래픽:김유진
호우주의보가 내려진 제주도는 먹구름이 잔뜩 끼어있고 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있습니다.
제주도에 호우주의보가 내려진 가운데 충남과 전남, 제주도를 중심으로 비가 내리고 있습니다.
오후에는 그 밖의 남부지방으로 비가 확대되겠습니다.
남해안과 제주도에는 오늘 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
예상되는 비의 양은 남해안에 100mm 이상, 경남과 제주에 20~80mm, 그 밖의 남부지방에 5~60mm 정도입니다.
오후에 경기 내륙과 강원 내륙에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.
당분간 정체전선이 오르내리며 비가 자주 내리겠습니다.
오늘과 내일은 남부지방에 비가 내리겠고 수요일과 목요일에는 정체전선이 북상하면서 중부지방에도 비가 내리겠습니다.
지금까지 날씨 전해드렸습니다.
박소연 기상캐스터/그래픽:김유진
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [오후날씨 꿀팁] 이번 주 비 잦아…남부·제주 비
-
- 입력 2025-08-11 12:23:21
- 수정2025-08-11 12:30:22
오늘 전국이 흐린 가운데 남부지방에는 비가 내리겠습니다.
호우주의보가 내려진 제주도는 먹구름이 잔뜩 끼어있고 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있습니다.
제주도에 호우주의보가 내려진 가운데 충남과 전남, 제주도를 중심으로 비가 내리고 있습니다.
오후에는 그 밖의 남부지방으로 비가 확대되겠습니다.
남해안과 제주도에는 오늘 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
예상되는 비의 양은 남해안에 100mm 이상, 경남과 제주에 20~80mm, 그 밖의 남부지방에 5~60mm 정도입니다.
오후에 경기 내륙과 강원 내륙에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.
당분간 정체전선이 오르내리며 비가 자주 내리겠습니다.
오늘과 내일은 남부지방에 비가 내리겠고 수요일과 목요일에는 정체전선이 북상하면서 중부지방에도 비가 내리겠습니다.
지금까지 날씨 전해드렸습니다.
박소연 기상캐스터/그래픽:김유진
호우주의보가 내려진 제주도는 먹구름이 잔뜩 끼어있고 굵은 빗줄기가 쏟아지고 있습니다.
제주도에 호우주의보가 내려진 가운데 충남과 전남, 제주도를 중심으로 비가 내리고 있습니다.
오후에는 그 밖의 남부지방으로 비가 확대되겠습니다.
남해안과 제주도에는 오늘 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.
예상되는 비의 양은 남해안에 100mm 이상, 경남과 제주에 20~80mm, 그 밖의 남부지방에 5~60mm 정도입니다.
오후에 경기 내륙과 강원 내륙에는 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.
당분간 정체전선이 오르내리며 비가 자주 내리겠습니다.
오늘과 내일은 남부지방에 비가 내리겠고 수요일과 목요일에는 정체전선이 북상하면서 중부지방에도 비가 내리겠습니다.
지금까지 날씨 전해드렸습니다.
박소연 기상캐스터/그래픽:김유진
-
-
박소연 기상캐스터 smallkite@kbs.co.kr박소연 기상캐스터의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.