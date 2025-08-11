뉴스 12

[뉴스12 헤드라인]

입력 2025.08.11 (12:24)

[오후날씨 꿀팁] 이번 주 비 잦아…남부·제주 비

[오후날씨 꿀팁] 이번 주 비 잦아…남부·제주 비
이 대통령, 오늘 임시국무회의…조국·윤미향 등 사면 결론

이 대통령, 오늘 임시국무회의…조국·윤미향 등 사면 결론

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…윤, 또 불출석

김건희 특검이 오늘 오전부터 서울 서희건설 사옥을 압수수색하고 있습니다. 서희건설 측 인물이 2022년 대선 직후쯤, 김 여사가 순방 당시 착용한 목걸이와 같은 모델을 구매한 이력을 확인했기 때문입니다. 한편 오늘 재개된 내란 재판에 윤 전 대통령은 또다시 출석하지 않았습니다.

경찰, ‘차명 거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색

보좌관 이름으로 주식을 차명거래했다는 의혹을 받는 이춘석 의원에 대해 경찰이 강제수사에 착수했습니다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘 오전 국회 의원회관에 수사관을 보내 이 의원과 보좌관 차 모 씨의 PC 등 관련 자료 확보에 나섰습니다.

조국·윤미향 사면될까…오늘 오후 국무회의서 결정

이재명 대통령이 오늘 오후 임시 국무회의에서 광복절 특별사면 대상자를 결정합니다. 조국 전 조국혁신당 대표 부부와 최강욱, 윤미향 전 의원 등 정치인 사면에 관심이 쏠리는 가운데, 국민의힘은 물론 정의당에서도 조 전 대표 사면에 반대하는 목소리가 나왔습니다.

한·베트남 정상회담…“교역 1,500억 달러 달성 노력”

이재명 대통령이 오늘 오전 용산 대통령실에서 베트남 국가 권력 서열 1위인 또 럼 서기장과 만났습니다. 양국은 경제 협력을 통해 교역 규모를 1500억 달러 수준으로 확대하기 위해 노력하고, 베트남의 신규 원전과 신도시 건설 등 국책사업에서도 협력하기로 했습니다.

