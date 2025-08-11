‘안중근 유묵·진관사 태극기’…광복 80주년 특별전

동영상 고정 취소

광복 80주년을 맞아 내일부터 10월까지 덕수궁 돈덕전에서 독립유산 특별전이 열립니다.



국가유산청은 근대기 항일 독립유산 특별전 '빛을 담은 항일유산'을 개최한다고 밝혔습니다.



전시에서는 안중근 의사의 유묵 '녹죽'과 일제의 의병 탄압 행위를 확인할 수 있는 '한말 의병 관련 문서', 일장기 위에 먹으로 그린 태극기인 '서울 진관사 태극기' 실물 등이 공개됩니다.



부산 근현대역사관, 광주 역사민속박물관, 울산박물관, 목포근대역사관 등 4곳의 지역 박물관에서도 특별전과 관련된 전시 부스를 운영합니다.



