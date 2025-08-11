월드24

[맵 브리핑] “워싱턴D.C.에서 즉시 떠나야”…트럼프, 이번엔 ‘노숙자와의 전쟁’

입력 2025.08.11 (15:20)

세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식은 미국 워싱턴 D.C.로 갑니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 수도 워싱턴 D.C.에서 '노숙자·범죄자와의 전쟁'을 선포했습니다.

트럼프 대통령은 현지 시각 10일, 자신의 소셜미디어를 통해 "수도를 예전보다 더 안전하고 더 아름답게 만들 것"이라고 밝혔습니다.

그러면서 "노숙자들은 즉시 떠나야 하며 머물 곳을 제공하겠지만, 그곳은 수도에서 멀리 떨어진 곳이 될 것"이라고 덧붙였습니다.

또, 취임하자마자 진행해 온 국경 차단과 불법 이민자 단속을 상기시켰습니다.

'국경을 다뤘던 것처럼 소중한 수도를 다뤄 다시 위대하게 만들 것'이라고 강조했는데요.

트럼프 대통령은 워싱턴 D.C.에 대해 "텐트, 불결함, 범죄가 생기기 전에는 세계에서 가장 아름다운 수도였다"며 "곧 다시 그렇게 될 것"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 현지 시각 11일 오전, 백악관에서 '범죄와 환경 미화'를 주제로 기자회견을 열어 워싱턴 일대에서 노숙자들을 추방하는 방안을 발표할 예정입니다.

앞서 지난달 24일엔 도심에서 노숙자들의 텐트촌 등을 철거하고 수용시설로 보내도록 하는 내용의 행정명령에 서명했습니다.

영상편집:이재연/그래픽:서수민/자료조사:권애림

영상편집:이재연/그래픽:서수민/자료조사:권애림
