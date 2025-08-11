월드24

[맵 브리핑] 튀르키예 발르케시르주 규모 6.1 지진…이스탄불에서도 진동 감지

입력 2025.08.11 (15:21) 수정 2025.08.11 (15:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[맵 브리핑] “워싱턴D.C.에서 즉시 떠나야”…트럼프, 이번엔 ‘노숙자와의 전쟁’

[맵 브리핑] “워싱턴D.C.에서 즉시 떠나야”…트럼프, 이번엔 ‘노숙자와의 전쟁’
[월드 이슈] “어서 와! 유커”…중국인 단체 여행 특수 ‘설렘 반·걱정 반’

[월드 이슈] “어서 와! 유커”…중국인 단체 여행 특수 ‘설렘 반·걱정 반’

다음
다음은 튀르키예 서부 내륙, 발르케시르주로 갑니다.

이곳에서 규모 6.1의 지진이 발생했습니다.

약 200킬로미터 떨어진 이스탄불에 거주하는 일부 한인들도 진동을 느꼈다고 하는데요.

폭격을 맞은 듯, 완전히 부서진 건물 안쪽에서 사람들이 누군가를 구조해 나옵니다.

현지 시각 10일 오후 7시 53분, 튀르키예 최대 도시 이스탄불에서 약 200km 떨어진, 서부 내륙 발르케시르주 부근에서 규모 6.1의 지진이 발생했습니다.

튀르키예 재난위기관리청은 이즈미르, 마니사, 이스탄불 등 주변 지역에서도 진동이 감지됐다고 밝혔습니다.

[발르케시르주 주민 : "아이들 모두가 엄청나게 무서워했어요. 발르케시르에서 이런 지진은 처음입니다. 모두가 밖에 나와 있어요. 다시는 이런 일이 벌어지지 않았으면 좋겠네요."]

튀르키예 내무부에 따르면 현지 시각 10일 오후 10시 기준, 총 20건의 여진이 발생했으며 이 가운데 5건이 규모 4.0~5.0 사이로 파악됐습니다.

지금까지 24건의 피해 신고가 접수됐는데, 슨드르그 마을에서 건물 한 채가 붕괴해 매몰자 4명 중 3명이 구조됐고 나머지 1명은 수색 중입니다.

튀르키예 보건부는 부상자 4명이 병원에서 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없다고 전했습니다.

유라시아판과 아라비아판 등 4개 대륙판에 둘러싸인 튀르키예에선 지진이 빈번하게 일어나는데, 지난 2023년 2월엔 규모 7.8과 7.5의 강진이 덮쳐 약 5만 명이 숨지는 참사가 발생했습니다.

영상편집:이재연/자료조사:권애림

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] 튀르키예 발르케시르주 규모 6.1 지진…이스탄불에서도 진동 감지
    • 입력 2025-08-11 15:21:54
    • 수정2025-08-11 15:28:19
    월드24
다음은 튀르키예 서부 내륙, 발르케시르주로 갑니다.

이곳에서 규모 6.1의 지진이 발생했습니다.

약 200킬로미터 떨어진 이스탄불에 거주하는 일부 한인들도 진동을 느꼈다고 하는데요.

폭격을 맞은 듯, 완전히 부서진 건물 안쪽에서 사람들이 누군가를 구조해 나옵니다.

현지 시각 10일 오후 7시 53분, 튀르키예 최대 도시 이스탄불에서 약 200km 떨어진, 서부 내륙 발르케시르주 부근에서 규모 6.1의 지진이 발생했습니다.

튀르키예 재난위기관리청은 이즈미르, 마니사, 이스탄불 등 주변 지역에서도 진동이 감지됐다고 밝혔습니다.

[발르케시르주 주민 : "아이들 모두가 엄청나게 무서워했어요. 발르케시르에서 이런 지진은 처음입니다. 모두가 밖에 나와 있어요. 다시는 이런 일이 벌어지지 않았으면 좋겠네요."]

튀르키예 내무부에 따르면 현지 시각 10일 오후 10시 기준, 총 20건의 여진이 발생했으며 이 가운데 5건이 규모 4.0~5.0 사이로 파악됐습니다.

지금까지 24건의 피해 신고가 접수됐는데, 슨드르그 마을에서 건물 한 채가 붕괴해 매몰자 4명 중 3명이 구조됐고 나머지 1명은 수색 중입니다.

튀르키예 보건부는 부상자 4명이 병원에서 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없다고 전했습니다.

유라시아판과 아라비아판 등 4개 대륙판에 둘러싸인 튀르키예에선 지진이 빈번하게 일어나는데, 지난 2023년 2월엔 규모 7.8과 7.5의 강진이 덮쳐 약 5만 명이 숨지는 참사가 발생했습니다.

영상편집:이재연/자료조사:권애림
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.