[월드 플러스] 사유지 침범한 카라반들…보다 못한 땅 주인이 뿌린 건?

동영상 고정 취소

푸른 들판 위, 하얀 카라반 수십 대가 한곳에 몰려 있습니다.



그런데 멀리서, 뒤에 통을 매단 채 트랙터들이 달려옵니다.



트랙터들은 여기저기 돌아다니며 검은색 무언가를 뿌려대는데요.



지난달 초, 프랑스의 한 지역에서 있었던 일인데요.



최근 소셜미디어에 영상이 올라와 수백만 회 넘게 조회되며 화제가 됐습니다.



해당 땅의 소유주인 농부가 자신의 땅을 불법 점거한 카라반 캠핑족들을 내쫓기 위해 돼지 분뇨를 뿌린 건데요.



농부는 앞서 이들을 쫓아내기 위해 당국에 도움을 요청했지만 별다른 수확이 없자. 이 같은 방법을 선택한 것으로 알려졌습니다.



현지 언론은 이곳을 불법 점거한 사람들이 1500유로, 우리 돈 약 240만 원의 벌금을 물게 됐으며 며칠 뒤 퇴거했다고 전했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!