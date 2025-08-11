월드24

[월드 플러스] 사유지 침범한 카라반들…보다 못한 땅 주인이 뿌린 건?

입력 2025.08.11 (15:39) 수정 2025.08.11 (15:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[월드 플러스] 생방송 중 말 더듬고 한쪽 눈 껌뻑…세르비아 장관, 무슨 일?

[월드 플러스] 생방송 중 말 더듬고 한쪽 눈 껌뻑…세르비아 장관, 무슨 일?
[월드24 날씨] 인도, 폭우에 산사태…마을 덮쳐

[월드24 날씨] 인도, 폭우에 산사태…마을 덮쳐

다음
푸른 들판 위, 하얀 카라반 수십 대가 한곳에 몰려 있습니다.

그런데 멀리서, 뒤에 통을 매단 채 트랙터들이 달려옵니다.

트랙터들은 여기저기 돌아다니며 검은색 무언가를 뿌려대는데요.

지난달 초, 프랑스의 한 지역에서 있었던 일인데요.

최근 소셜미디어에 영상이 올라와 수백만 회 넘게 조회되며 화제가 됐습니다.

해당 땅의 소유주인 농부가 자신의 땅을 불법 점거한 카라반 캠핑족들을 내쫓기 위해 돼지 분뇨를 뿌린 건데요.

농부는 앞서 이들을 쫓아내기 위해 당국에 도움을 요청했지만 별다른 수확이 없자. 이 같은 방법을 선택한 것으로 알려졌습니다.

현지 언론은 이곳을 불법 점거한 사람들이 1500유로, 우리 돈 약 240만 원의 벌금을 물게 됐으며 며칠 뒤 퇴거했다고 전했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [월드 플러스] 사유지 침범한 카라반들…보다 못한 땅 주인이 뿌린 건?
    • 입력 2025-08-11 15:39:07
    • 수정2025-08-11 15:43:11
    월드24
푸른 들판 위, 하얀 카라반 수십 대가 한곳에 몰려 있습니다.

그런데 멀리서, 뒤에 통을 매단 채 트랙터들이 달려옵니다.

트랙터들은 여기저기 돌아다니며 검은색 무언가를 뿌려대는데요.

지난달 초, 프랑스의 한 지역에서 있었던 일인데요.

최근 소셜미디어에 영상이 올라와 수백만 회 넘게 조회되며 화제가 됐습니다.

해당 땅의 소유주인 농부가 자신의 땅을 불법 점거한 카라반 캠핑족들을 내쫓기 위해 돼지 분뇨를 뿌린 건데요.

농부는 앞서 이들을 쫓아내기 위해 당국에 도움을 요청했지만 별다른 수확이 없자. 이 같은 방법을 선택한 것으로 알려졌습니다.

현지 언론은 이곳을 불법 점거한 사람들이 1500유로, 우리 돈 약 240만 원의 벌금을 물게 됐으며 며칠 뒤 퇴거했다고 전했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면

[속보] 조국·정경심·윤미향·최강욱 등 광복절 특별사면
[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약

[단독] 김건희 여사 인척집의 ‘고가시계’…구매자, 尹 대통령실 ‘로봇개’ 계약
‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석

‘김건희 목걸이’ 서희건설 압수수색…尹 재판 또 불출석
경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 <br>의원실 압수수색

경찰, ‘차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.