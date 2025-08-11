월드24

[월드24 날씨] 인도, 폭우에 산사태…마을 덮쳐

입력 2025.08.11 (15:40) 수정 2025.08.11 (15:43)

인도에선 많은 비에 홍수가 발생해 산간 지역은 산사태까지 발생했습니다.

지난주, 강한 비구름대가 인도 북부 지역을 휩쓸고 가면서 도로가 진흙으로 변하고, 돌이 무너져 내려 마을을 덮쳤습니다.

이번 산사태로 주민 4명이 숨지고 수십 명이 실종됐고요.

한때 800명 이상이 고립되기도 했습니다.

지금 인도는 몬순 우기 기간으로 많은 비가 내리는 시기인데요.

9월까진 국지성 폭우가 자주 쏟아질 것으로 보입니다.

다음은 대륙별 내일 날씨 살펴보겠습니다.

내일 서울은 구름이 많이 지나겠습니다.

낮 기온은 33도로 오늘보다 조금 더 덥겠습니다.

일본은 약하게 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

마닐라와 시드니는 대기가 불안정해져 소나기구름이 발달하겠습니다.

시드니는 종일 쌀쌀하겠습니다.

두바이는 강한 볕이 내리쬐면서 한낮 기온은 43도까지 치솟겠습니다.

유럽은 기록적인 폭염이 나타나는 곳이 많습니다.

내일 로마와 마드리드에선 낮 기온이 40도 가까이 오르겠습니다.

워싱턴은 8월에 평균 사흘에 한 번 정도 비가 내리는데, 내일은 비가 내리고 벼락이 치겠습니다.

지금까지 세계 날씨 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:김유진

