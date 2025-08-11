광복절 연휴 ‘택배 없는 날’ 확인하세요

동영상 고정 취소

광복절 연휴를 맞아 올해도 주요 배송업체들이 자체적으로 '택배 없는 날'을 정해 휴무에 들어갑니다.



CJ대한통운과 한진은 14일과 15일 이틀 동안, 롯데와 로젠택배는 15일부터 17일까지 사흘 동안 배송을 하지 않습니다.



우정사업본부는 하계 휴무일 지정에 따라, 우체국 소포 배송을 14일부터 18일까지 닷새 동안 쉽니다.



쿠팡 로켓 배송과 SSG 쓱 배송, 컬리 새벽 배송은 평소대로 이뤄집니다.



편의점 반값 택배와 알뜰 택배, 착한 택배도 휴무 없이 운영될 예정입니다.



한편 택배노조 쿠팡본부는 오늘 기자회견을 열고, 노동자들의 휴식권 보장을 위해 택배 없는 날에 쿠팡도 동참할 것을 촉구했습니다.



영상편집:김철



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!