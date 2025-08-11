경제콘서트

[이슈클릭] ‘라부부’인기에 절도…모조품까지 ‘싹쓸이’

입력 2025.08.11 (18:21)

어두운 매장 안, 유리 깨지는 소리가 들리더니 복면을 쓴 남성들이 들이닥칩니다.

현지 시각 6일, 미국 로스앤젤레스의 한 인형 매장에서 발생한 사건입니다.

이들이 매장을 난장판으로 만들며 훔쳐 간 물건, 다름 아닌 '라부부' 굿즈입니다.

현재 라부부 굿즈는 전 세계적인 인기에 정가로는 구하기 어려울 정도죠.

대부분 수십 배의 웃돈을 주고 거래되다 보니 이런 절도 행각까지 벌어진 걸로 보입니다.

[조안나 아벤다노/상점 주인 : "도난당한 재고가 많습니다. (피해액은) 대략 3만 달러 이상 됩니다."]

피해 금액은 우리 돈 약 4천만 원 정도.

심지어 라부부의 모조품인 라후후까지 훔친 것으로 드러났습니다.

당시 경보 시스템이 작동해 경찰이 바로 출동했지만, 현장에 도착했을 땐, 이미 절도범들이 도주한 상태였고요.

수사 당국은 절도범들의 차량을 확인해 수사에 착수했습니다.

영상편집:이웅

KBS / 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동)
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

