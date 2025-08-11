연명의료 거부 서약 300만 명…여성이 2배 많아
입력 2025.08.11 (18:26) 수정 2025.08.11 (18:30)
수명을 연장하는 무의미한 치료 대신 존엄한 죽음을 택하겠다고 서약한 사람이 300만 명을 넘어섰습니다.
국립연명의료관리기관 자료를 보면, 사전연명의료의향서를 등록한 사람은 지난 9일 기준 300만 3천여 명으로 집계됐습니다.
2018년 법 시행 이후 사전연명의료의향서 작성자는 도입 첫 해 8만여 명에서 해마다 빠르게 늘고 있습니다.
사전 의향서를 작성한 비중은 남성보다는 여성이 2배가량 높았습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.