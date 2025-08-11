연명의료 거부 서약 300만 명…여성이 2배 많아

동영상 고정 취소

수명을 연장하는 무의미한 치료 대신 존엄한 죽음을 택하겠다고 서약한 사람이 300만 명을 넘어섰습니다.



국립연명의료관리기관 자료를 보면, 사전연명의료의향서를 등록한 사람은 지난 9일 기준 300만 3천여 명으로 집계됐습니다.



2018년 법 시행 이후 사전연명의료의향서 작성자는 도입 첫 해 8만여 명에서 해마다 빠르게 늘고 있습니다.



사전 의향서를 작성한 비중은 남성보다는 여성이 2배가량 높았습니다.



