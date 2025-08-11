대통령실 “각계 의견 청취…정치 복원 계기 되길”

동영상 고정 취소

광복절 특별사면 명단이 오늘 국무회의에서 최종 확정된 것과 관련해, 강유정 대통령실 대변인은 브리핑에서 "이 대통령은 국민 통합이라는 시대 요구에 부응하고 민생경제에 온기를 불어넣기 위한 법무부 사면안에 공감했다"고 밝혔습니다.



또, "정치인 사면의 경우 종교계와 시민단체는 물론 여야 정치권 등의 의견을 종합 청취해 결정했다"면서, "이번 조치가 대화와 화해를 통한 정치 복원의 계기가 되길 바란다"고 강조했습니다.



