여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”

정부의 광복절 특별사면 발표에 정치권에선 엇갈린 반응이 나왔습니다.



민주당과 조국혁신당은 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결정이라며 환영했고, 국민의힘은 국민 상식에 맞지 않는, 최악의 정치 사면이라며 반발했습니다.



이원희 기자가 보도합니다.



[리포트]



더불어민주당은 민생과 국민 통합을 중심으로 한 사면이라고 평가했습니다.



이재명 대통령이 숙고를 통해 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결과라며, 특히 정치 검찰 피해자들의 명예를 되찾게 됐다고 강조했습니다.



[박수현/더불어민주당 수석대변인 : "내란을 종식해야 하는 정부인만큼 검찰 독재의 무도한 탄압 수사로 고통받은 피해자들의 삶과 명예를 되돌려드리고자 했습니다."]



조국혁신당은 조국 전 대표 사면 소식에 이재명 대통령에 감사를 표했습니다.



검찰권 오남용에 대한 피해 복구와 함께 개혁 동력을 얻게 됐다고 환영했습니다.



[김선민/조국혁신당 당대표 권한대행 : "고심 어린 결정에 감사드립니다. 내란 정권이 망가뜨리려던 대한민국에 위로와 통합의 계기가 되길 기원합니다."]



반면 국민의힘은 광복 80주년 의미를 퇴색시킨 최악의 정치 사면이라고 반발했습니다.



특히 조국 전 대표 부부와 윤미향 전 의원 사면으로 사법 시스템이 무너지게 될 거라고 비판했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "오만과 독선으로 단행한 이번 광복절 특사는 대통령 사면권 남용의 흑역사로 오래 기록될 것입니다."]



당권 주자들도 가세했습니다.



김문수 후보는 조국 사면은 이재명 정권 몰락의 서막이 될 거라 규탄했고, 장동혁 후보는 광복절을 '정의의 장례식'으로 만든 처사라고 비판했습니다.



한편, 국민의힘은 당 대표 후보 합동연설회에서 소란을 일으킨 전한길 씨 징계 절차에 착수했습니다.



국민의힘 윤리위원회는 전 씨의 소명을 들은 뒤 오는 14일 구체적 징계 수위를 결정한다는 계획입니다.



KBS 뉴스 이원희입니다.



촬영기자:박장빈/영상편집:조완기



