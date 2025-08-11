뉴스 7

여 “정치검찰 피해자 명예회복”…야 “최악의 정치 사면”

입력 2025.08.11 (19:03) 수정 2025.08.11 (19:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

대통령실 “각계 의견 청취…정치 복원 계기 되길”

대통령실 “각계 의견 청취…정치 복원 계기 되길”
[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”

[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”

다음
[앵커]

정부의 광복절 특별사면 발표에 정치권에선 엇갈린 반응이 나왔습니다.

민주당과 조국혁신당은 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결정이라며 환영했고, 국민의힘은 국민 상식에 맞지 않는, 최악의 정치 사면이라며 반발했습니다.

이원희 기자가 보도합니다.

[리포트]

더불어민주당은 민생과 국민 통합을 중심으로 한 사면이라고 평가했습니다.

이재명 대통령이 숙고를 통해 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결과라며, 특히 정치 검찰 피해자들의 명예를 되찾게 됐다고 강조했습니다.

[박수현/더불어민주당 수석대변인 : "내란을 종식해야 하는 정부인만큼 검찰 독재의 무도한 탄압 수사로 고통받은 피해자들의 삶과 명예를 되돌려드리고자 했습니다."]

조국혁신당은 조국 전 대표 사면 소식에 이재명 대통령에 감사를 표했습니다.

검찰권 오남용에 대한 피해 복구와 함께 개혁 동력을 얻게 됐다고 환영했습니다.

[김선민/조국혁신당 당대표 권한대행 : "고심 어린 결정에 감사드립니다. 내란 정권이 망가뜨리려던 대한민국에 위로와 통합의 계기가 되길 기원합니다."]

반면 국민의힘은 광복 80주년 의미를 퇴색시킨 최악의 정치 사면이라고 반발했습니다.

특히 조국 전 대표 부부와 윤미향 전 의원 사면으로 사법 시스템이 무너지게 될 거라고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "오만과 독선으로 단행한 이번 광복절 특사는 대통령 사면권 남용의 흑역사로 오래 기록될 것입니다."]

당권 주자들도 가세했습니다.

김문수 후보는 조국 사면은 이재명 정권 몰락의 서막이 될 거라 규탄했고, 장동혁 후보는 광복절을 '정의의 장례식'으로 만든 처사라고 비판했습니다.

한편, 국민의힘은 당 대표 후보 합동연설회에서 소란을 일으킨 전한길 씨 징계 절차에 착수했습니다.

국민의힘 윤리위원회는 전 씨의 소명을 들은 뒤 오는 14일 구체적 징계 수위를 결정한다는 계획입니다.

KBS 뉴스 이원희입니다.

촬영기자:박장빈/영상편집:조완기

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 여 “정치검찰 피해자 명예회복”…야 “최악의 정치 사면”
    • 입력 2025-08-11 19:03:50
    • 수정2025-08-11 19:44:24
    뉴스 7
[앵커]

정부의 광복절 특별사면 발표에 정치권에선 엇갈린 반응이 나왔습니다.

민주당과 조국혁신당은 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결정이라며 환영했고, 국민의힘은 국민 상식에 맞지 않는, 최악의 정치 사면이라며 반발했습니다.

이원희 기자가 보도합니다.

[리포트]

더불어민주당은 민생과 국민 통합을 중심으로 한 사면이라고 평가했습니다.

이재명 대통령이 숙고를 통해 국민 눈높이와 시대적 요구를 살핀 결과라며, 특히 정치 검찰 피해자들의 명예를 되찾게 됐다고 강조했습니다.

[박수현/더불어민주당 수석대변인 : "내란을 종식해야 하는 정부인만큼 검찰 독재의 무도한 탄압 수사로 고통받은 피해자들의 삶과 명예를 되돌려드리고자 했습니다."]

조국혁신당은 조국 전 대표 사면 소식에 이재명 대통령에 감사를 표했습니다.

검찰권 오남용에 대한 피해 복구와 함께 개혁 동력을 얻게 됐다고 환영했습니다.

[김선민/조국혁신당 당대표 권한대행 : "고심 어린 결정에 감사드립니다. 내란 정권이 망가뜨리려던 대한민국에 위로와 통합의 계기가 되길 기원합니다."]

반면 국민의힘은 광복 80주년 의미를 퇴색시킨 최악의 정치 사면이라고 반발했습니다.

특히 조국 전 대표 부부와 윤미향 전 의원 사면으로 사법 시스템이 무너지게 될 거라고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "오만과 독선으로 단행한 이번 광복절 특사는 대통령 사면권 남용의 흑역사로 오래 기록될 것입니다."]

당권 주자들도 가세했습니다.

김문수 후보는 조국 사면은 이재명 정권 몰락의 서막이 될 거라 규탄했고, 장동혁 후보는 광복절을 '정의의 장례식'으로 만든 처사라고 비판했습니다.

한편, 국민의힘은 당 대표 후보 합동연설회에서 소란을 일으킨 전한길 씨 징계 절차에 착수했습니다.

국민의힘 윤리위원회는 전 씨의 소명을 들은 뒤 오는 14일 구체적 징계 수위를 결정한다는 계획입니다.

KBS 뉴스 이원희입니다.

촬영기자:박장빈/영상편집:조완기
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”
[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”

[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”
‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색

‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.