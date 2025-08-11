‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색

동영상 고정 취소

[앵커]



김건희 특검팀이 김 여사의 순방 목걸이와 관련해 서울 서초동 서희건설을 압수수색했습니다.



법원 휴정기가 끝나고 열린 내란 우두머리 재판에 윤 전 대통령은 오늘도 출석하지 않았습니다.



특검 취재기자 연결합니다.



허지영 기자, 특검팀에서 서희건설을 압수수색했다고요?



[기자]



김건희 특검팀은 오늘 오전 7시부터 약 7시간 동안 서울 서초동 서희건설을 압수수색했습니다.



논란이 됐던 김 여사의 2022년 '나토 순방 목걸이'를 서희건설 이봉관 회장의 비서실장 측이 구매한 사실을 확인했기 때문입니다.



압수수색 영장에는 '뇌물 공여' 혐의가 적시됐는데, 특검팀은 서희건설 측이 목걸이를 건네고 특혜를 받은 건 없는지 들여다보고 있습니다.



이 회장의 사위인 박성근 전 검사가 한덕수 당시 국무총리 비서실장에 임명된 것이 그 '대가'가 아니었는지도 확인하고 있습니다.



문제가 된 목걸이는 지난달 김 여사 인척의 주거지에서 발견됐지만 모조품으로 드러났습니다.



김 여사는 특검 소환조사에서 "모친에게 주려고 홍콩에서 산 모조품"이라고 주장했지만, 특검팀은 '진품 바꿔치기'를 의심해왔는데요.



특검팀은 이런 혐의는 빼고, 자본시장법과 정치자금법 위반 등의 혐의로 김 여사에 구속영장을 청구했습니다.



김 여사에 대한 구속영장 심사는 내일 오전 10시 10분 서울중앙지법에서 열릴 예정입니다.



특검팀은 이번 심사에 한문혁 부장검사 등 8명이 참석할 예정이며, 840여쪽 분량의 구속 의견서를 법원에 제출했다고 밝혔습니다.



[앵커]



윤석열 전 대통령은 오늘도 내란 우두머리 재판에 출석하지 않았다고요?



[기자]



그렇습니다.



휴정기가 끝난 서울중앙지방법원은 오늘 오전부터 내란 우두머리 혐의 등을 받는 윤 전 대통령에 대한 재판을 재개했습니다.



하지만 윤 전 대통령은 이번에도 나오지 않아 4번 연속 출석하지 않았습니다.



내란특검 측은 구인장 발부를 요청했는데요.



재판부는 윤 전 대통령이 없는 '궐석 재판'을 진행하되, "불출석 등으로 생기는 불이익은 피고인이 감수해야 한다"고 강조했습니다.



[앵커]



국민의힘 의원들도 오늘 조사를 받았다고요?



[기자]



내란특검팀은 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 국민의힘 조경태, 김예지 의원을 참고인 신분으로 조사했습니다.



비상계엄 당시 추경호 전 원내대표가 국민의힘 의원들 소집 장소를 거듭 바꿔, 표결을 방해하려 한 게 아닌지 확인하기 위해섭니다.



조 의원은 특검 조사를 마치고 기자들과 만난 자리에서, 비상계엄 당일인 12월 3일 밤 추경호 전 원내대표와 한덕수 전 국무총리가 7분 이상 통화했다고도 밝혔습니다.



특검팀도 통화 사실이 있다고 인정했는데, 국민의힘 다른 의원들과 통화한 내역도 있는지는 아직 파악되지 않았습니다.



지금까지 서울고검에서 KBS 뉴스 허지영입니다.



촬영기자:안민식/영상편집:서윤지



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!