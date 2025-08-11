뉴스7(제주)

[이슈톡] 잇따른 무고성 아동학대 고소…교사들의 목소리는?

입력 2025.08.11 (19:12) 수정 2025.08.11 (19:23)

교사 무고성 고소·협박 혐의 '학부모 엄벌' 촉구

교사 무고성 고소·협박 혐의 ‘학부모 엄벌’ 촉구
[앵커]

오늘 제주교사노동조합과 초등교사노동조합이 교사 10명을 무고성 고소하고 살해협박한 사건의 가해자 엄벌을 촉구하는 기자회견을 열었죠.

한정우 제주교사노동조합 위원장 전화 연결해 자세한 이야기 살펴보겠습니다.

위원장님, 안녕하세요?

오늘 제주교사노조가 기자회견을 열었습니다.

배경이 있다고요?

[앵커]

현장에서 대독하신 '피해교사 탄원서', 여기에 전국 교사 7천 명의 목소리도 모아졌다고요.

어떤 내용인가요?

[앵커]

말씀하신 부분 중 무고성 아동학대 고소라는 게, 현행 아동복지법은 학부모가 의심만으로 쉽게 고소할 수 있다는 거죠.

얼마나 맹점이 있습니까?

[앵커]

이와 관련해 교사 노조가 요구하는 사항은 어떤 것인가요?

[앵커]

네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

연결 고맙습니다.

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
여 "정치검찰 피해자 명예회복" …야 "최악의 정치 사면"

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”
[단독] 특검, 김건희 '고가시계' 수사…"김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다"

[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”
'김건희 인척집' 발견 시계 수사 …'순방 목걸이' 서희건설 압수수색

‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색
