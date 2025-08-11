[이슈톡] 잇따른 무고성 아동학대 고소…교사들의 목소리는?
입력 2025.08.11 (19:12) 수정 2025.08.11 (19:23)
[앵커]
오늘 제주교사노동조합과 초등교사노동조합이 교사 10명을 무고성 고소하고 살해협박한 사건의 가해자 엄벌을 촉구하는 기자회견을 열었죠.
한정우 제주교사노동조합 위원장 전화 연결해 자세한 이야기 살펴보겠습니다.
위원장님, 안녕하세요?
오늘 제주교사노조가 기자회견을 열었습니다.
배경이 있다고요?
[앵커]
현장에서 대독하신 '피해교사 탄원서', 여기에 전국 교사 7천 명의 목소리도 모아졌다고요.
어떤 내용인가요?
[앵커]
말씀하신 부분 중 무고성 아동학대 고소라는 게, 현행 아동복지법은 학부모가 의심만으로 쉽게 고소할 수 있다는 거죠.
얼마나 맹점이 있습니까?
[앵커]
이와 관련해 교사 노조가 요구하는 사항은 어떤 것인가요?
[앵커]
네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
연결 고맙습니다.
[앵커]
