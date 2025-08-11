뉴스7(대전)

‘교제살인’ 혐의 장재원 신상공개

입력 2025.08.11 (19:19) 수정 2025.08.11 (20:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“청양 추경예산 빼라”…지천댐 갈등 감정싸움 확산

“청양 추경예산 빼라”…지천댐 갈등 감정싸움 확산
한화, 장애인석 가리고 특별석 설치…‘눈 가리고 아웅’

한화, 장애인석 가리고 특별석 설치…‘눈 가리고 아웅’

다음
[앵커]

전 여자친구를 살해한 혐의로 구속된 20대 피의자의 신상이 공개됐습니다.

이름은 장재원, 나이 26살입니다.

경찰은 끔찍한 사건의 재발을 막기 위해 교제폭력에 적극 개입하겠다고 밝혔지만, 재발을 막을 수 있을 지는 미지수입니다.

이연경 기자입니다.

[리포트]

헝클어진 짧은 머리에 검정색 티셔츠를 입은 남성.

26살 장재원입니다.

지난달 29일, 대전시 서구의 한 주택가에서 교제했던 여자친구를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 사건 발생 열흘 만인 지난 8일 신상정보 공개심의위원회를 열어 장씨의 신상정보 공개를 결정했습니다.

범행이 잔인하고 피해가 중대한 점 등이 고려됐습니다.

장씨는 신상정보 공개에 이의가 없다는 뜻을 서면을 통해 밝혔습니다.

이에 따라 유예 기간 없이 다음달 10일까지 한달 동안 대전경찰청 누리집에 장 씨의 이름과 나이, 얼굴 사진이 공개됩니다.

이 사건을 계기로 경찰은 앞으로 교제 폭력에 적극 개입하겠다고 밝혔습니다.

교제폭력이 흉악범죄로 이어지는 걸 막겠다는 겁니다.

피해자가 처벌을 원치 않거나 일회성 폭력 행위에도 스토킹처벌법을 적용해 직권으로 가해자와 피해자를 분리 조치하기로 했습니다.

[염건웅/유원대 경찰학부 교수 : "처벌 불원과 상관없이 경찰에서는 스토킹 여부를 명확하게 판단해서 개입해야 한다, 또 이번에 그런 매뉴얼 개정으로 인해서 적극적으로 개입할 수 있는 근거가 마련되었다."]

경찰은 내일 장씨의 구체적인 범행 동기와 계획 범죄 여부 등을 포함한 수사 결과도 발표할 예정입니다.

KBS 뉴스 이연경입니다.

촬영기자:유민철

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘교제살인’ 혐의 장재원 신상공개
    • 입력 2025-08-11 19:19:00
    • 수정2025-08-11 20:05:41
    뉴스7(대전)
[앵커]

전 여자친구를 살해한 혐의로 구속된 20대 피의자의 신상이 공개됐습니다.

이름은 장재원, 나이 26살입니다.

경찰은 끔찍한 사건의 재발을 막기 위해 교제폭력에 적극 개입하겠다고 밝혔지만, 재발을 막을 수 있을 지는 미지수입니다.

이연경 기자입니다.

[리포트]

헝클어진 짧은 머리에 검정색 티셔츠를 입은 남성.

26살 장재원입니다.

지난달 29일, 대전시 서구의 한 주택가에서 교제했던 여자친구를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 사건 발생 열흘 만인 지난 8일 신상정보 공개심의위원회를 열어 장씨의 신상정보 공개를 결정했습니다.

범행이 잔인하고 피해가 중대한 점 등이 고려됐습니다.

장씨는 신상정보 공개에 이의가 없다는 뜻을 서면을 통해 밝혔습니다.

이에 따라 유예 기간 없이 다음달 10일까지 한달 동안 대전경찰청 누리집에 장 씨의 이름과 나이, 얼굴 사진이 공개됩니다.

이 사건을 계기로 경찰은 앞으로 교제 폭력에 적극 개입하겠다고 밝혔습니다.

교제폭력이 흉악범죄로 이어지는 걸 막겠다는 겁니다.

피해자가 처벌을 원치 않거나 일회성 폭력 행위에도 스토킹처벌법을 적용해 직권으로 가해자와 피해자를 분리 조치하기로 했습니다.

[염건웅/유원대 경찰학부 교수 : "처벌 불원과 상관없이 경찰에서는 스토킹 여부를 명확하게 판단해서 개입해야 한다, 또 이번에 그런 매뉴얼 개정으로 인해서 적극적으로 개입할 수 있는 근거가 마련되었다."]

경찰은 내일 장씨의 구체적인 범행 동기와 계획 범죄 여부 등을 포함한 수사 결과도 발표할 예정입니다.

KBS 뉴스 이연경입니다.

촬영기자:유민철
이연경
이연경 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함

법무부, 광복절 사면 발표…조국 등 정치인도 포함
여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”

여 “정치검찰 피해자 명예회복” …야 “최악의 정치 사면”
[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”

[단독] 특검, 김건희 ‘고가시계’ 수사…“김 여사, 순방 때 필요하다고 해 사줬다”
‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색

‘김건희 인척집’ 발견 시계 수사 …‘순방 목걸이’ 서희건설 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.