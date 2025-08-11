“강원연구원 인사 파행…재발 방지 대책 요구”

동영상 고정 취소

민주당 소속 강원도의원들이 강원연구원 인사 파행에 대해 재발 방지 대책을 요구하고 나섰습니다.



더불어민주당 전찬성, 정재웅, 박윤미 등 6명의 도의원은 성명을 통해 이번 현진권 강원연구원장의 승진 인사는 개인의 독단에 더해 관리감독 권한을 가진 김진태 지사의 묵인과 방조가 낳은 결과라고 주장했습니다 현 원장은 이달 1일 연구직 6명과 행정직 2명에 대한 승진 인사를 단행했습니다.



하지만, 승진 직원중 일부는 소급 승진으로 기관장 경고를 받거나 과거 성비위 전력으로 인사 자체가 부적절했다는 논란이 일고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!