“강원연구원 인사 파행…재발 방지 대책 요구”
입력 2025.08.11 (19:23) 수정 2025.08.11 (19:32)
민주당 소속 강원도의원들이 강원연구원 인사 파행에 대해 재발 방지 대책을 요구하고 나섰습니다.
더불어민주당 전찬성, 정재웅, 박윤미 등 6명의 도의원은 성명을 통해 이번 현진권 강원연구원장의 승진 인사는 개인의 독단에 더해 관리감독 권한을 가진 김진태 지사의 묵인과 방조가 낳은 결과라고 주장했습니다 현 원장은 이달 1일 연구직 6명과 행정직 2명에 대한 승진 인사를 단행했습니다.
하지만, 승진 직원중 일부는 소급 승진으로 기관장 경고를 받거나 과거 성비위 전력으로 인사 자체가 부적절했다는 논란이 일고 있습니다.
입력 2025-08-11 19:23:41
수정2025-08-11 19:32:17
