육동한, 정부에 현안 사업 국비 지원 요청
입력 2025.08.11 (19:24) 수정 2025.08.11 (19:33)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
육동한 춘천시장이 오늘(11일), 국토교통부와 행정안전부 차관을 잇따라 만나 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했습니다.
특히, 국토교통부 이상경, 강희업 차관을 만난 자리에선 도시재생 혁신지구 조성과 역세권 개발 예비타당성 조사 통과, GTX-B 연장 등을 건의했습니다.
또, 김민재 행정안전부 차관에게는 소양 8교 건설 지원 필요성을 설명했습니다.
육 시장은 내일(12일)은 지방시대위원회를 찾아 기회 발전 특구 지정 등을 요청할 계획입니다.
특히, 국토교통부 이상경, 강희업 차관을 만난 자리에선 도시재생 혁신지구 조성과 역세권 개발 예비타당성 조사 통과, GTX-B 연장 등을 건의했습니다.
또, 김민재 행정안전부 차관에게는 소양 8교 건설 지원 필요성을 설명했습니다.
육 시장은 내일(12일)은 지방시대위원회를 찾아 기회 발전 특구 지정 등을 요청할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 육동한, 정부에 현안 사업 국비 지원 요청
-
- 입력 2025-08-11 19:24:50
- 수정2025-08-11 19:33:11
육동한 춘천시장이 오늘(11일), 국토교통부와 행정안전부 차관을 잇따라 만나 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했습니다.
특히, 국토교통부 이상경, 강희업 차관을 만난 자리에선 도시재생 혁신지구 조성과 역세권 개발 예비타당성 조사 통과, GTX-B 연장 등을 건의했습니다.
또, 김민재 행정안전부 차관에게는 소양 8교 건설 지원 필요성을 설명했습니다.
육 시장은 내일(12일)은 지방시대위원회를 찾아 기회 발전 특구 지정 등을 요청할 계획입니다.
특히, 국토교통부 이상경, 강희업 차관을 만난 자리에선 도시재생 혁신지구 조성과 역세권 개발 예비타당성 조사 통과, GTX-B 연장 등을 건의했습니다.
또, 김민재 행정안전부 차관에게는 소양 8교 건설 지원 필요성을 설명했습니다.
육 시장은 내일(12일)은 지방시대위원회를 찾아 기회 발전 특구 지정 등을 요청할 계획입니다.
-
-
임서영 기자 mercy0@kbs.co.kr임서영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.