육동한, 정부에 현안 사업 국비 지원 요청

육동한 춘천시장이 오늘(11일), 국토교통부와 행정안전부 차관을 잇따라 만나 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했습니다.



특히, 국토교통부 이상경, 강희업 차관을 만난 자리에선 도시재생 혁신지구 조성과 역세권 개발 예비타당성 조사 통과, GTX-B 연장 등을 건의했습니다.



또, 김민재 행정안전부 차관에게는 소양 8교 건설 지원 필요성을 설명했습니다.



육 시장은 내일(12일)은 지방시대위원회를 찾아 기회 발전 특구 지정 등을 요청할 계획입니다.



