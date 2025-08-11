광주 백화점 2곳 모두 폭발물 미발견…영업 재개

동영상 고정 취소

광주 대형 백화점에 폭발물을 설치하겠다는 내용의 팩스가 발송돼 경찰이 수색에 나섰지만 폭발물은 발견되지 않았습니다.



광주경찰청은 오늘 오전 9시쯤부터 광주시 대인동 롯데백화점과 광천동 신세계 백화점 두 곳을 수색했지만 폭발물은 발견되지 않았고 정오쯤 모든 수색을 종료했습니다.



수색이 끝나면서 두 백화점은 원래 개점 시간보다 늦은 낮 12시 이후부터 정상 영업을 시작했습니다.



폭발물 설치 예고 글은 국가인권위원회 사무실 팩스로 발송됐던 것으로 확인됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!