생후 2개월 신생아 숨지게 한 20대 남녀 체포

전남경찰청이 생후 2개월 된 신생아를 숨지게 하고 시신을 방치한 20대 부모를 아동학대 치사 및 시신 유기 혐의로 긴급체포했습니다.



이들은 목포의 한 숙박업소에서 장기간 머무르며 분유를 제때 주지 않아 생후 2개월 된 아이를 숨지게 하고, 시신을 2주 가까이 방 안에 방치한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 신고를 받고 현장을 수색해 시신을 발견했으며 정확한 사건 경위를 확인해 20대 부모에 대해 구속영장을 신청하는 한편, 숨진 아이에 대해서도 부검을 의뢰할 예정입니다.



